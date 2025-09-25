Hrvati i dalje najviše vole HDZ

Najnovije istraživanje Crobarometar za rujan pokazuje da se odnosi na političkoj sceni nisu značajnije promijenili. HDZ i dalje drži prvo mjesto među strankama, dok predsjedniku Zoranu Milanoviću već peti mjesec zaredom raste podrška građana, javlja Nova TV.

HDZ - 27,5 posto

SDP - 22,5 posto

Možemo - 10,6 posto

Most - 6 posto

Domovinski pokret - 2,5 posto

Rejting stranaka

HDZ je vodeća stranka s podrškom od 27,5 posto birača. SDP je drugi sa 22,5 posto. Obje stranke bilježe blagi pad u odnosu na prethodni mjesec, no promjene nisu statistički značajne.

Treće mjesto drži Možemo s 10,6 posto podrške, a slijedi Most sa 6 posto. Domovinski pokret ima 2,5 posto, dok su sve ostale stranke ispod tog praga. Neodlučnih birača je 14,6 posto.

Velika većina građana ostaje pesimistična. Čak 69 posto ispitanika smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru, dok 22 posto misli suprotno. Njih 9 posto nije sigurno.

Milanoviću raste podrška

Rad Vlade ne odobrava 65 posto ispitanika, dok ga podržava 28 posto. Bez stava je 7 posto građana.

Predsjednik Zoran Milanović u boljoj je poziciji – njegov rad odobrava 52 posto ispitanika, što je najviša razina podrške u proteklih godinu dana.

Njegove poteze ne podržava 42 posto, a 6 posto nema stav.