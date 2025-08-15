Hrvat nestao u Boliviji

Riječanin Marco Skerbec nestao je u Južnoj Americi, točnije u Boliviji gdje boravi već neko vrijeme. Informacija o nestanku objavljeno je na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba. Inače mu je prebivalište u Rijeci, a nestanak je prijavljen u PU primorsko-goranskoj.

Marco ima kestenjastu kosu, ovalno lice i nos srednje veličine. U opisu stoji da ima tetovažu sidra na lijevom ramenu, tetovažu kćeri na prsima, kao i tetovažu na desnoj podlaktici na glagoljici. Kao datum nestanka navodi se 8, kolovoza.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", poziva policija.