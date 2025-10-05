Hrvat dronom izazvao kaos na aerodromu. Prijeti mu ogromna kazna

Nakon što je u petak ujutro iznad frankfurtskog aerodroma primijećen dron u zabranjenoj zoni letenja, njemačka policija uhitila je 41-godišnjeg Hrvata. Policija je zaplijenila letjelicu da promet na jednoj od najvećih europskih zračnih luka ne bi bio prekinut, a muškarac je priveden na ispitivanje.

Kako javlja njemački DPA, osumnjičenik je na ispitivanju rekao da je "samo htio isprobati svoj novi dron".

"Dronove danas možete kupiti kao pijesak u pustinji, zato ovakvi incidenti nisu rijetkost", rekao je za DPA glasnogovornik frankfurtske policije, prenosi Fenix magazin.

Incident je na kraju prošao bez posljedica, što nije bio slučaj u Münchenu, gdje su zbog dojava o dronovima nedavno dva dana zaredom letovi bili privremeno obustavljeni, a tisuće putnika ostale su zaglavljene u zračnoj luci.

Kazne mogu doseći i do 50.000 eura

Njemačka policija provjeravala je i moguću povezanost uhićenog s Rusijom, no takvi dokazi nisu pronađeni. Protiv Hrvata je pokrenut prekršajni postupak i prijeti mu novčana kazna.

Na frankfurtskom aerodromu instaliran je poseban sustav za otkrivanje dronova, a piloti i osoblje redovito prijavljuju sumnjive letjelice. Njemački propisi izuzetno su strogi – letenje iznad zatvora, vojnih objekata i zračnih luka bez posebne dozvole strogo je zabranjeno. Kazne mogu doseći i do 50.000 eura. Ako se let ocijeni kao ugrožavanje zračnog prometa, predviđene su i zatvorske kazne od šest mjeseci do deset godina, prenosi Fenix magazin.