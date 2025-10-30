Hrvat 50 dana proveo u zarobljeništvu u Africi: "Ljudi s povezima, zavezani za drvo..."

Trebao je to biti običan avanturistički dan na putovanju Malijem, a završio je najgorim mogućim scenarijem.

"Na pravcu između gradova Bla i San bio je zastoj i tu su nas mještani zaustavili i rekli: 'Nemojte gore ići. Tu stanite.' I tu smo stali i nakon nekih 10 do 15 minuta došao je jedan motor s dvojicom džihadista s puškama, vidio dvojicu bijelaca odmah u autu i vratio se", ispričao je Mario u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Sve se dogodilo početkom rujna.

"Došlo je pet-šest motora s po dva džihadista s puškama i ušli su auto. Jedan od njih, odnosno dvojica su ušla u auto, međutim vozač se pojavio niotkud i rekao: 'Ne, ne, ne, ja ću s njima ići, ja vozim.' Jedan je džihadist sjeo s desne strane i dva motora iza, dva naprijed i samo pravo", kaže Mario Kokoruš.

Sumnja se da ih je otela džihadistička skupina, ogranak Al-Qaide koji operira u tom dijelu Afrike.

Pedeset dana u zarobljeništvu bilo je mučno.

"Ono što smo vidjeli, to je bilo katastrofa. Vidite ljude zavezanih očiju, koji su svezani za drvo lancima, koji govore da su tu dvije do tri godine."

Za vrijeme otmice promijenili su tri kampa u kojima su ih držali, samo gledajući u nebo i sunce kako prolazi ispod drveta, pijući prokuhanu vodu te jedući rižu bez okusa i mirisa.

"Tu smo isto vidjeli razne zatvorenike, Kineze većinom i vladine zaposlenike, većinom mislim na policiju i na vojnike."

Točno se sjećaju trenutka u kojem su odahnuli.

"Jedan od boljih osjećaja je bio kad smo čuli da se avion odvaja od piste iz Bamaka i tek smo onda znali da se vraćamo u Sarajevo. A drugi osjećaj je bio kad smo sletjeli u Sarajevo i znali smo da smo na sigurnom."

Mali se nalazi u zapadnoj Africi s više od 28 milijuna stanovnika, a poznat je kao jedna od najopasnijih država na svijetu.