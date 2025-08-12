Hrvat 26 godina primao ratnu invalidsku mirovinu i zaradio 1,8 milijuna kuna. Uopće nije bio ranjen

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv 53-godišnjeg muškarca iz Hrvatske, tereteći ga za dugogodišnju prijevaru. Prema navodima tužiteljstva, od siječnja 1996. do kolovoza 2022., u Koprivnici i Zagrebu, osumnjičeni je lažno tvrdio da ispunjava uvjete za invalidsku mirovinu kao hrvatski branitelj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U optužnici se navodi da je muškarac prikazivao kako je u Domovinskom ratu zadobio tjelesne ozljede, iako nikada nije bio ranjen. Na temelju tih neistinitih tvrdnji uspio je ostvariti pravo na invalidsku mirovinu zbog navodne opće nesposobnosti za rad.

Tijekom više od 26 godina, prema tvrdnjama tužiteljstva, primao je mjesečna primanja na koja nije imao zakonsko pravo, čime je državni proračun oštećen za više od 1,8 milijuna kuna.