HRejting: Što Hrvati misle o odluci da se uskrati Thompsonov koncert?

Marko Perković Thompson počeo je sinoć svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj pred rasprodanom dvoranom Gradski vrt u Osijeku. U Gradu na Dravi večeras će održati i drugi koncert. Osim u Osijeku, po dva koncerta Thompson će održati u Varaždinu i Zadru dok će u zagrebačkoj Areni nastupiti 27.prosinca.

Iako je zatražio dozvolu i za drugi koncert u Zagrebu, nije ga dobio nakon što je Gradska skupština donijela odluku kojom se zabranjuje i pozdrav 'Za dom spremni' na svim površinama i u prostorima kojima upravlja grad Zagreb.

Šesnaest posto drži da je odluka licemjerna

U ovomjesečnom HRejtingu istražili su što mislite o odluci Grada Zagreba da uskrati drugi koncert Marka Perkovića Thompsona u Areni kao i još neka vaša razmišljanja o pjevaču i njegovoj glazbi.

Istraživanje je provedeno od 14. do 19. studenog na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka je +- 3,04%, uz razinu pouzdanosti od 95%.

Prvo pitanje bilo je kako gledate na odluku zagrebačkih vlasti kojom je odbijen i zahtjev Marka Perkovića Thompsona za drugi koncert u Areni?

Da Grad Zagreb ima pravo upravljati svojom imovinom kako odluči smatra oko 22% ispitanih. Malo manje od 20% odgovorilo je da je riječ o lijevoj ekstremnoj ideologiji koju predvode Možemo i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Šesnaest posto drži da je odluka licemjerna jer su dopustili jedan koncert u Areni, a drugi ne. Oko 14% ne živi u Zagrebu pa ne želi komentirati zbivanja u metropoli. Isto toliko smatra da gradske vlasti ne žele ponavljanje ljetnih slika s ustaškom ikonografijom i pozdravima.

Malo manje od 7% odgovorilo je da se ne slaže sa zabranom koncerta jer je sud oslobodio mladiće koji su uzvikivali ZDS.

Drugo pitanje bilo je biste li podržali odluku grada ili općine u kojoj živite, a kojom bi se u javnim prostorima zabranilo koncerte kojima se potiču ustaški simboli i pozdravi?

Najviše ispitanih, 55% podržalo bi takvu odluku. Ne bi je podržalo 34%, a 9% o tome nema stajalište.

Thompsonovi koncerti opasni u smislu poticanja ekstremizma i govora mržnje?

Iduće pitanje bilo je komu u Hrvatskoj smetaju Thompson i njegovi koncerti?

Oko 17% odgovorilo je: svima koji ne vole Hrvatsku. Oko 16% odgovorilo je da Thompson smeta onima koji su protiv ekstremizma, šovinizma i ksenofobije, a u sličnom postotku da smeta onima koji su za prihvaćanje političkih, vjerskih i rasnih razlika, kao i onima koji nemaju izražen domovinski osjećaj.

Trinaest posto drži da pjevač smeta onima koji ne cijene branitelje i žrtve Domovinskog rata, a 9% onima koji brane vrijednosti antifašizma.

Četvrto pitanje tražilo je odgovore na to u kojoj su mjeri Thompsonovi koncerti opasni u smislu poticanja ekstremizma i govora mržnje?

Pedeset i sedam posto odgovorilo je nimalo ili u manjoj mjeri. Da su njegovI koncerti opasni jer potiču ekstremizam smatra 24% ispitanih. Njih 13% odgovorilo je - osrednje opasni.

Thompson uopće nije popularan?

I posljednje pitanje bilo je o razlozima popularnosti Marka Perkovića Thompsona?

Trideset i šest posto odgovorilo je da je to zbog njegova domoljubnog duha i emocionalnog naboja tekstova. Osamnaest posto da je razlog tomu domoljubna i vjerska scenografija na njegovim koncertima. Sličan postotak drži da su to njegov glazbeni izričaj i domoljubni duh.

Da su upravo zabrane Thompsona učinile popularnim smatra 17% ispitanih. Da Thompson uopće nije popularan odgovorilo je njih 4%...