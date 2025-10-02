Close Menu

Hrabri odabiri / Lutkina kuća, dio drugi na sceni Gradskog kazališta mladih

Autor razborito balansira sukobljene ideje protagonista o slobodi, ljubavi i odgovornosti koristeći suvremeni jezični izraz, ali ostajući dosljedan vremenskoj odrednici samog Ibsenovog djela

Splitsko Gradsko kazalište mladih ovog petka će premijerno izvesti jedan od najzanimljivijih suvremenih američkih tekstova, dramu Lutkina kuća, dio drugi autora Lucasa Hnatha, a u režiji Gorana Golovka. Riječ je o neobičnom nastavku klasika Hernika Ibsena čiji original više od stoljeća izaziva rasprave o braku, slobodi, društvenim očekivanjima i našim odabirima.

Autor razborito balansira sukobljene ideje protagonista o slobodi, ljubavi i odgovornosti koristeći suvremeni jezični izraz, ali ostajući dosljedan vremenskoj odrednici samog Ibsenovog djela.

U predstavi koja postavlja pitanja ženskih odluka, i konačno njezinih prava, ulogu Nore igra Ana Gruica Uglešić. Njezina Nora se nakon petnaest godina izbivanja vraća u svoj dom i to ne pokajnički, već kao uspješna i samosvjesna žena koja dolazi tražiti razvod. Susret s dadiljom Anne Mary koju igra Lidija Florijan, suprugom Torvaldom (Ermin Sijamija) i kćerkom Emmom (Mia Bujan) pokreće slapove pitanja o izborima, neovisnosti, ali i posljedicama vlastitih odluka koji se slijevaju u jezero izmiješanih emocija koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Režija Gorana Golovka predstavu postavlja u intimni ambijent Baletne dvorane GKM-a omogućujući gledateljima izravniji susret s likovima koji se doslovno pred njima, svatko na svoj način, lome u svojim emotivnim dilemama.

Scenografiju potpisuje Marin Gozze, a kostime Mladen Radovniković.

Ravnatelj GKM-a Ivo Perkušić naglašava kako je iznimno sretan što Kazalište novu sezonu otvara ovim komadom čime se još jednom ističe u postavljanju svjetskih dramskih noviteta u hrvatski kulturni prostor te dodaje kako je predstava suvremeni podsjetnik na činjenicu da prava kazališna pitanja nikada ne zastarijevaju.

Predstava je na programu 4., 5., 6. i 7. Listopada, a ulaznice možete kupiti online na www.gkm.hr ili na blagajni Kazališta.

