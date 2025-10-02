Hrabri Daniel skočio u baru i izvukao unesrećenu djevojku (23) iz auta koji se prevrnuo

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 27. kolovoza, u blizini Cerovlja teško je ozlijeđena 23-godišnja vozačica. Zbog neprilagođene brzine izgubila je nadzor nad automobilom, sletjela s ceste, udarila u stablo, a vozilo se potom prevrnulo na krov i završilo u bari. Djevojka je ostala bez svijesti.

Kako navode iz Policijske uprave istarske, prolaznici su odmah priskočili u pomoć, a jedan od njih, Danijel Jurada, pokazao je nevjerojatnu hrabrost skočivši u vodu kako bi izvukao unesrećenu vozačicu. Nakon što su joj građani pružili prvu pomoć, hitna ju je prevezla u pulsku bolnicu, gdje je zbog ozbiljnih ozljeda zadržana na liječenju.

- Ovim putem želimo izraziti duboku zahvalnost i iskreno poštovanje Danijelu Juradi, koji se našao na mjestu prometne nesreće u kojoj je naša djelatnica Matea Šterpin na putu prema poslu doživjela tešku nezgodu - vozilo se prevrnulo na krov, sletjelo u vodenu baru te u potpunosti potonulo, pri čemu je ona izgubila svijest.

Zahvaljujući njegovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, Jurada je nesebično priskočio u pomoć i time spasio život našoj kolegici. Njegovo djelo ostavlja dubok trag u našim srcima i podsjeća nas na snagu ljudske dobrote i solidarnosti - navode iz Destilerije AurA.

Iz Destilerije su mu od srca zahvalili, u ime Matee, njezine obitelji, te cijelog kolektiva firme.