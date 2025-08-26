HR.Weekend: Najveća regionalna HR konferencija vraća se s temama koje oblikuju budućnost rada

Za tri tjedna, od 18. do 21. rujna, u prostoru stare Tvornice duhana u Rovinju, održat će se HR.Weekend, jedinstveni festival za moderan HR, koji se po treći put održava u sklopu Weekenda.18. Ovogodišnje izdanje odgovor je na suvremene izazove i potrebe industrije ljudskih potencijala, ciljajući na inovacije, dijalog i praktične alate za trenutnu primjenu u regionalnim organizacijama.

Program trećeg HR.Weekenda donosi stručne panele i predavanja, s mogućnošću inspirativnog networkinga te razmjene znanja unutar i van industrije. Sudionici će imati priliku čuti relevantne teme koje mijenjaju domenu HR-a, od javnog sektora do digitalnih izazova, mentalnog fokusa, radnih odnosa i postizanja stvarne efikasnosti.

„Naš cilj nije samo otvoriti važne teme, već stvoriti prostor u kojem HR stručnjaci i lideri dobivaju konkretne uvide i ideje koje mogu primijeniti odmah“, poručuje Daniel Ackermann, direktor HR.Weekenda, CEO agencije Degordian i startupa Luppa, alata za istraživanje zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika. „Od umjetne inteligencije do generacijskih promjena, ovo su razgovori koji oblikuju budućnost rada.“

Strateški HR i inovacije u upravljanju ljudima

Asli Oktay, voditeljica ljudskih potencijala u BAT-u Adria, podijelit će svoja iskustva o tome kako se iz mladog talenta razvija budući lider, oslanjajući se na primjere iz BAT-ovog Global Graduate Programa. Njeno predavanje bazira se na ključnim koracima u razvoju karijere, važnosti mentorski vođenog učenja i strateškog pristupa razvoju talenata unutar dinamičnih i multikulturalnih organizacija.

Liderstvo u eri promjena

Brzina poslovanja nikada nije bila veća, a lideri se suočavaju s izazovom održavanja fokusa i motivacije timova. Antonija Kapović je direktorica ljudskih potencijala u tvrtki Bugatti Rimac, gdje je fokusirana na post-merger procese, razvoj timova i organizacija, uz panelistice na HR.Weekendu pričat će o transparentnosti plaća i što donosi nova EU direktiva o transparentnosti plaća.

Svi, uključujući i HR odjele, danas koriste AI alate poput ChatGPT-a za izradu oglasa za posao, pisanje opisa radnih mjesta, pa čak i za podršku u selekciji kandidata. No, treba biti svjestan skrivenih rizika kao što su zaštita privatnosti, pogreške u navođenju činjenica, reputacijska šteta i slično. O korištenju generativnih AI modela, njihovim prednostima i manama govorit će Maja Krejči, CEO startupa Brombul.

Od Uprave Hrvatske pošte do coachinga, Alen Premužak je prošao (gotovo) sve. Posvećen je razvoju leadershipa, podučavajući o njegovim raznim aspektima, a njegova motivacija je promicanje dobrih praksi vođenja, pomoć organizacijama i liderima u njihovom razvoju kao i razvoju njihovih timova. Tijekom karijere vodio je i male i velike timove i organizacije u stabilnim i turbulentnim tržišnim situacijama, iskustvo koje danas aktivno unosi u sadržaj poslovnih radionica.

Tri dana ispunjena učenjem, iskustvima i idejama koje mijenjaju perspektivu

HR.Weekend je mjesto gdje se rađaju nova partnerstva, otvaraju važne teme i pronalaze odgovori na pitanja koja oblikuju budućnost rada. Sudionici će kroz interaktivne radionice i inspirativna predavanja dobiti konkretna rješenja i priliku za povezivanje s liderima industrije.

Ne propustite biti dio događaja koji pomiče granice HR svijeta. Vidimo se u Rovinju jer budućnost HR-a počinje ovdje. Sve informacije o HR.Weekendu možete pronaći na službenoj stranici, kao i na profilima društvenih mreža Instagram, LinkedIn i Facebook.