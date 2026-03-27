HPD Mosor slavi stoljeće djelovanja uz promociju monografije u Žrnovnici

Promocija monografije „100 godina Mosora“, koja na jednom mjestu donosi bogatu i inspirativnu priču o stoljetnoj tradiciji planinarstva, zajedništva i entuzijazma članova Hrvatskog planinarskog društva Mosor, održat će se u petak u 19 sati u atriju Osnovne škole u Žrnovnici.

Ova vrijedna publikacija prati razvoj društva kroz čitavo stoljeće – od prvih planinarskih koraka na obroncima Mosora pa sve do osvajanja najviših svjetskih vrhova, uključujući i Mount Everest. Mosoraši su tijekom godina ostavili trag na najzahtjevnijim alpinističkim smjerovima, ali i u speleološkim istraživanjima najdubljih jama.

"Radi se o promociji monografije planinarskog društva Mosor, koju smo izdali prošle godine povodom proslave sto godina društva. Budući da je monografija izašla krajem prošle godine, u prosincu, nismo uspjeli organizirati promocije tijekom iste godine. Planirali smo ih nekoliko, pa ih sada postupno održavamo. Imali smo promocije u Kući slave splitskog sporta, u Kaštelima, a sada organiziramo promociju u Žrnovnici. Zašto baš Žrnovnica? Zato što je to mjesto podno Mosora i u njemu živi mnogo naših članova", najavio nam je događaj predsjednik Mosora Ivica Sorić - Suri.

Posebno se pozivaju svi mještani Žrnovnice, a osobito oni koji su na bilo koji način sudjelovali u radu HPD-a Mosor – kao članovi, suradnici ili podrška kroz godine – da svojim dolaskom uveličaju ovaj događaj i zajedno obilježe bogatu povijest društva.