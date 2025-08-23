Horvatinčić uživa na zagrebačkoj špici

Tomislav Horvatinčić je odlukom pulskog Županijskog suda pušten na uvjetni otpust 18. srpnja. Nakon što je prije nekoliko dana snimljen kako uživa u restoranu uz plažu nedaleko od Maloga Stona, danas su ga fotografi snimili na zagrebačkoj špici.

Podsjetimo, Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće. On je svojom jahtom prije 13 godina naletio na jedrilicu talijanskih državljana Franceska Salpietra i Marielle Patelli te ih usmrtio.

Premješten u zatvor otvorenog tipa

I dok mu je suđenje bilo jedna od većih sramota hrvatskog pravosuđa (osuđen je tek iz trećeg pokušaja), pri čemu je izraz sinkopa ušao u govorni jezik, Horvatinčić je često uživao na slobodi i dok je služio zatvorsku kaznu.

U rujnu 2021. godine premješten je iz zagrebačkog zatvora Remetinec u poluotvoreni zatvor Lipovac-Popovača, koji se nalazi oko 30 kilometara od Siska. Nedugo nakon toga prebačen je na rehabilitaciju u Krapinske Toplice, piše Index.

U prosincu 2023. godine premješten je u zatvor otvorenog tipa, u Valturu kod Pule, namijenjen osobama osuđenim za prometne nesreće, gospodarski kriminal i lakša kaznena djela.

