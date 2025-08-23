Close Menu

Horvatinčić uživa na zagrebačkoj špici

Pušten na uvjetni otpust
Tomislav Horvatinčić

Tomislav Horvatinčić je odlukom pulskog Županijskog suda pušten na uvjetni otpust 18. srpnja. Nakon što je prije nekoliko dana snimljen kako uživa u restoranu uz plažu nedaleko od Maloga Stona, danas su ga fotografi snimili na zagrebačkoj špici.

Podsjetimo, Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće. On je svojom jahtom prije 13 godina naletio na jedrilicu talijanskih državljana Franceska Salpietra i Marielle Patelli te ih usmrtio.

Premješten u zatvor otvorenog tipa

I dok mu je suđenje bilo jedna od većih sramota hrvatskog pravosuđa (osuđen je tek iz trećeg pokušaja), pri čemu je izraz sinkopa ušao u govorni jezik, Horvatinčić je često uživao na slobodi i dok je služio zatvorsku kaznu.

U rujnu 2021. godine premješten je iz zagrebačkog zatvora Remetinec u poluotvoreni zatvor Lipovac-Popovača, koji se nalazi oko 30 kilometara od Siska. Nedugo nakon toga prebačen je na rehabilitaciju u Krapinske Toplice, piše Index.

U prosincu 2023. godine premješten je u zatvor otvorenog tipa, u Valturu kod Pule, namijenjen osobama osuđenim za prometne nesreće, gospodarski kriminal i lakša kaznena djela.

Fotografiju pogledajte OVDJE.

