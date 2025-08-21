Horvatinčić na uvjetnoj slobodi, odmah je otišao na more: "Najteže mi je u zatvoru bilo..."

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi. Uhvaćen je u jednom restoranu u Malostonskom zaljevu, gdje je prijateljima pričao kako je u Puli, u zatvoru dakako, radio u knjižnici. Na trenutke pomalo umornim glasom opisivao je buđenja u šest ujutro i stjecao se dojam da mu sirene, kako je rekao, koje bude zatvorenike, tako i njega, nisu baš po volji, piše 24sata.

- O uvjetnom otpustu zatvorenika, temeljem članka 165. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odlučuje nadležni županijski sud na čijem se području nalazi kaznionica, odnosno zatvor. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća koja je sastavljena od tri suca tog suda. Navedeni zatvorenik je, temeljem rješenja Županijskog suda u Puli-Pola iz Kaznionice u Valturi, uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora dana 18. srpnja 2025. - rekli su nam iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pravomoćno osuđen

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kraj Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.

Pravomoćno osuđeni Horvatinčić javio se sredinom srpnja 2021. u Centar za dijagnostiku zatvora u Remetincu radi izdržavanja zatvorske kazne nakon što mu je odbijena posljednja molba za odgodom koje je tijekom 2020. i 2021. podnosio tri puta.

Horvatinčić je tek početkom prosinca 2019. pravomoćno osuđen za pomorsku nesreću, i to tek nakon čitave sudske "sapunice" i tri ponovljena suđenja. Najprije je bio proglašen krivim, ali osuđen na uvjetnu kaznu, zatim je na drugom ponovljenom suđenju bio oslobođen zbog famozne sinkope. Oslobodila ga je sutkinja šibenskog Općinskog suda Maja Šupe, koja je u rujnu 2022. uhićena u akciji istražitelja zbog korupcije. Tek je na na trećem suđenju bio osuđen na bezuvjetnu kaznu.

Županijski sud u Zadru tek je u prosincu 2019. potvrdio osuđujuću presudu, a Horvatinčić je na izdržavanje kazne prvi put pozvan u ožujku 2020. U prosincu 2023. godine premješten je u kaznionicu otvorenog tipa u Valturi kraj Pule, na prijedlog upravitelja kaznionice Lipovica-Popovača. Horvatinčić tvrdi da već godinama boluje od maligne bolesti. Mediji ističu da su ga od prve odgode odlaska u zatvor novinari, kao i građani, više puta snimili kako ispija kave u Zagrebu, Samoboru i na ljetovanju, piše 24sata.