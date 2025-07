Horor u Splitu: Nožem ubo brata u prsa jer ga je iznerviralo što razgovara na mobitel?!

Marin B. (29) završio je u zatvoru na Bilicama zbog pokušaja ubojstva dvije godine mlađeg brata!

Braća stanuju u obiteljskom stanu, a do zločina je došlo 20. srpnja u ranim jutarnjim satima: prema do sada rekonstruiranom tijeku događanja, stariji brat je nasrnuo na 27-godišnjaka udarajući ga šakama, a onda je otišao u kuhinju po nož kojeg je zario rođenom bratu u grudni koš! Prema vlastitom priznanju, iznerviralo ga je što brat priča na mobitel, to ga je do te mjere izbacilo iz takta da mu je zadao teške i po život opasne ozljede...

Na koncu je policija morala upotrijebiti silu kako bi ga uhitili, dok je 27-godišnjak hospitaliziran te nije životno ugrožen.

Osumnjičeni je evidentiran kao ovisnik o opojnim sredstvima, a do sada u dosjeu ima kaznena djela s elementima nasilja te je napad na brata počinio u vremenu provjeravanja uvjetne osude... Pritvor mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja nedjela.