HOROR U HRVATSKOJ Djevojčicu (13) u popravnom domu silovao vršnjak. Prevezena je u bolnicu

U podružnici jednog odgojnog doma u Hrvatskoj došlo je do seksualnog zlostavljanja maloljetne štićenice, tvrdi obitelj djevojčice u razgovoru za DNEVNIK.hr.

Prema navodima obitelji, seksualno ju je napastovao njezin vršnjak, također štićenik doma. Zbog svega je djevojčica prevezena u bolnicu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Majka tvrdi da joj nitko iz doma nije javio što se dogodilo njezinoj kćeri već je za taj događaj saznala tek kad ju je kćer nazvala. Nakon toga je obitelj zatražila medicinsku dokumentaciju, no majka tvrdi da joj dom to nije htio dostaviti.

Zbog svega obitelj sumnja da je u pitanju pokušaj zataškavanja cijelog slučaja, što je i razlog da su se obratili medijima.

Iz bolnice su su nam odgovorili da je "malodobna pacijentica dovedena u propisanoj pratnji, pregledana i upućena na daljnju skrb i nadzor primarne razine obiteljske i specijalističke zdravstvene zaštite" te da je bolnica tijekom postupanja primijenila sve pozitivne propise RH i najviše medicinske, etičke i deontološke standarde.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je za DNEVNIK.hr potvrdilo da se slučajem bavi policija.

"U tijeku je policijska istraga koja utvrđuje sve činjenice i okolnosti što se dogodilo te će sukladno tome Ministarstvo poduzeti sve potrebne aktivnosti iz svoga djelokruga. Molimo medije da prilikom izvještavanja vode računa o tome da je riječ o maloljetnoj osobi te da nam je cilj da spriječimo daljnju traumatizaciju žrtve", rekli su nam u Ministarstvu.

"Sukladno Zakonu o Sudovima za mladež i Obiteljskom zakonu i kao socijalna ustanova koja štiti interese djece koja su nam povjerena, nismo u mogućnosti odgovoriti na vaša postavljena pitanja. Također, nije nam cilj niti interes da dodatno viktimiziramo naše korisnike na bilo koji način", poručeno nam je iz tog odgojnog doma u Hrvatskoj.