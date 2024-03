HOROR U DALMACIJI Mahao je spolovilom i zvao ih da ga dođu pozdraviti, reakciju majke teško je prepričati...

Očuh im je pokazivao spolovilo i govorio im "da ih ćiri i da dođu pozdraviti prijatelja", a majka ih je, unatoč tome što njezin novoodabranik radi njezinoj djeci, djecu vrijeđala, udarala kuhačom i remenom te ih povjeravala na skrb svojim roditeljima. Navedeni užas dvoje djece s područja Dalmacije prolazilo je puna tri mjeseca tijekom 2019. godine, a s odmakom od četiri godine optuženi supružnici su se suočili s nepravomoćnom presudom.

Pa je tako Općinski sud na identičnu kaznu od godine dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje osudio 42-godišnjeg inženjera građevinarstva zbog spolnog uznemiravanja djece kao i 35-godišnju ženu zbog dvije povrede djetetovih prava. Ujedno moraju nadoknaditi i 518 eura sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Oboje su odbacili svaki vid krivnje.

On je pritom u svojoj obrani prstom upro u bivšeg supruga svoje partnerice i u njezinu majku navodeći da su te izmišljotine proizašle iz njihovih usta samo kako bi se njemu napakostilo.

"Moja punica je ljubomorna i posesivna te ne cijeni uspjeh svoje kćeri a ni mene. Sve želi držati pod kontrolom pa tako i naš odnos kao i odnos prema unucima. Prvom sam u svibnju 2019. teško ustreljen na vratima stana. Susjed je radi toga u konačnici osuđen za pokušaj ubojstva. Bio sam 22 dana u bolnici i na rehabilitaciji u Švedskoj. Inače, ja prema toj djeci imam emocije iako im nisam biološki otac, a po izlasku iz bolnice teško sam se kretao i nikako nisam mogao počiniti to što me se tereti. Pa ta djeca me zovu ocem", rekao je u svoju obranu 42-godišnjak.

Optužena, pak, majka tvrdi da nikad nije nazočila radnjama navodnog spolnog uzemiravanja djece.

"Kad sam to doznala jedan dan, bila sam uzrujana, šokirana i izvan sebe. Bilo je to dok sam čekala djecu da izađu iz škole, ali ih nisam dočekala pa sam zvala policiju koja mi je savjetovala da zovem CSS. I tada su mi rekli da je moj suprug prijavljen za spolno uznemiravanje. Djecu ja nisam udarala niti zanemarivala njih, školovanje, zdravlje... Inače, tu školsku godinu djeca su završila s odličnim uspjehom i to ljeto su bila sretna", branila se optužena žena.

Tijekom istrage djed je opisao šokantne trenutke razgovora s unučadi kojem su se djeca povjeravala, da su mu govorila kako ne izlaze iz sobe a bilo je ljeto, i da se optuženi jedne prigode skinuo gol te mahao spolovilom pred svima, piše Jutarnji list.

Seksualno zlostavljana djeca su vještačena te je zaključeno da se kod jednog djeteta razvila separacijska anksioznost, a kod drugog uz anksioznost da se razvio posttraumatski stres te zaokupljenost spolnošću.

Za sud su očuh i majka prema djeci u dobi od osam i 10 godina postupali s izravnom namjerom.