Horor u Beogradu: Autom se zaletio u ljude, dvoje zarobljeno pod kotačima?

Teška nesreća dogodila se danas u beogradskoj četvrti Banjica kad se vozač, iz zasad neutvrđenih razloga, automobilom zaletio u grupu ljudi, prenosi Jutarnji list.

Kako se može doznati iz objava na društvenim mrežama, automobil se zabio među ulične prodavače.

Očevici kažu da su dvije osobe ostale zarobljene ispod vozila te da, navodno, ima ozlijeđenih.

"Dobili smo dojavu u 12.36 da je na OMV pumpi kod pet nebodera na Banjici, došlo do gaženja dva pješaka i poslali smo dvije ekipe. Prva ekipa je žensku osobu od 55 godina, s vidljivo lakšim ozljedama prevezla u Urgentni centar, a druga ekipa Hitne pomoći je još na licu mjesta. A što se točno dogodilo, to vam još ne mogu reći", rekla je za Danas dr. Ivana Stefanović iz Hitne pomoći.