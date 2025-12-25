Hollywood se oprašta od poznatog glumca koji je obilježio brojne TV hitove

Američki glumac Pat Finn, koji se pojavio u popularnim TV serijama uključujući Prijatelje, Seinfeld i Srednji dio, umro je u dobi od 60 godina.

Komičar i improvizator umro je u ponedjeljak kod kuće u Los Angelesu, nakon što se liječio od raka od 2022. godine, izvijestili su američki mediji.

"Pat nikada nije upoznao stranca - samo prijatelje koje još nije poznavao", rekla je njegova obitelj u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

"Živio je svoj život punim plućima - s radošću i entuzijazmom", dodaje se u izjavi.

Finnova prva televizijska uloga bila je u George Wendt Showu 1995. godine, gdje se pojavio kao brat naslovnog lika. Također je imao ponavljajuću ulogu u Murphy Brownu između 1995. i 1997. godine.

Glumio je Joea Maya u Seinfeldu 1998. godine, igrajući domaćina zabave poznatog po tome što svojim gostima delegira teške poslove.

Gostovao je u popularnim emisijama krajem 1990-ih i početkom 2000-ih, uključujući King of Queens, Friends, That '70s Show i House.

Finn je možda bio najpoznatiji po ulozi Billa Norwooda u seriji The Middle, koja se prikazivala tijekom osam sezona između 2011. i 2018. godine.

Njegove filmske uloge uključuju It's Complicated (2009.) i Santa Paws 2: The Santa Pups (2012.).

Osim uloga na ekranu, Finn je bio improvizator, a predavao je i na Sveučilištu Colorado, gdje je bio izvanredni profesor. Bio je dio šesteročlane improvizacijske trupe pod nazivom Beer Shark Mice.

„Pat je tijekom godina trenirao, sprijateljio se i bio mentor bezbrojnim studentima i teško biste pronašli nekoga tko ima ružnu riječ za reći o njemu“, napisala je njegova obitelj.

U čast Finnu, kolega glumac Richard Kind rekao je da "nema ljubaznije, nježnije, smiješnije i prizemnije osobe koju biste mogli sresti".

"Uvijek pozitivan, pomaže vam da budete smiješniji i bolji. Odličan tata, sjajan čovjek", napisao je Kind na Instagramu.

Iza Finna ostaju supruga Donna, troje djece te roditelji i braća i sestre.