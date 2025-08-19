HOK traži ispravak pogrešno obračunatih bolovanja – prema zakonu i retroaktivno

Novim izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju izmijenjen je članak 55., čime je propisano da će roditelji koji koriste bolovanje za njegu djeteta do 7 godine ubuduće imati pravo na 100 % naknade plaće, obračunate prema osnovici.

To je značajan pomak u odnosu na prethodnu odredbu, koja je razlikovala djecu mlađu od 3 godine i onu od 3 do 7 godina, čime je dijelom prihvaćen i prijedlog Hrvatske obrtničke komore da se ukine razlika kod naknade za bolovanja za djecu stariju od 3 godine.

Međutim, problem i dalje ostaje u načinu kako HZZO tumači i obračunava naknadu na temelju članaka 54. i 55. Zakona te članka 73. Pravilnika. Prema važećim propisima, osnovica za obračun naknade je prosjek plaće isplaćene u prethodnih šest mjeseci, a Zakonom je ograničen maksimalni iznos naknade (baš kao i kod drugih naknada, npr. naknada za rad na izdvojenom mjestu rada). Drugim riječima, nije ograničena osnovica, kao npr. kod obračuna bolovanja za djecu s teškoćama u razvoju već samo naknada.

Unatoč tome, u praksi HZZO godinama vraća zahtjeve poduzetnika i obrtnika ako se u obračunu nije koristio iznos osnovice u visini proračunske osnovice – što nije u skladu sa zakonom. Naprimjer, za radnika s prosječnom neto plaćom od 1.300 eura i 22 radna dana u mjesecu, iznos naknade za jedan dan bolovanja za dijete nakon 01.08.2025. godine treba iznositi 59,09 €, ali nastavi li HZZO s istom praksom kao i do sada, iznos refundacije iznosit će 45,25 € po danu što je značajna razlika koja ide na štetu radnika. Ako je prosjek plaće veći, veća je i razlika na štetu radnika ali i poslodavaca koji to isplaćuju unaprijed, a refundacija im ne pokriva puni iznos. Taj iznos refundacije je za bolovanja ostvarena do 31.07. bio i manji i iznosio je svega 25,68 € po danu, izračunom HZZO-a.

Hrvatska obrtnička komora i dalje zastupa stajalište da je zakonski tekst jasan – osnovica kod obračuna bolovanja za djecu je prosjek plaće, a ograničenje se odnosi isključivo na naknadu, ne na osnovicu. Sukladno navedenom, HOK traži da HZZO ispravi praksu, uskladi obračune sa zakonom i retroaktivno ispravi sve pogrešno obračunate refundacije.