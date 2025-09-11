HOK: Prijedlog Programa priuštivog najma isključuje obrtnike

Hrvatska obrtnička komora uputila je primjedbu na prijedlog Programa priuštivog najma putem elektronskog savjetovanja. Naime, prijedlog sadrži odredbu da se na javni poziv ne može javiti kao najmoprimac osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno u vlasništvu ima aktivnu vlastitu tvrtku ili obrt.

HOK ističe da je riječ o očitoj diskriminaciji fizičkih osoba/obrtnika po osnovi njihova radno-pravnog statusa, naglašavajući da navedeno nema nikakve povezanosti s ciljevima i svrhom planiranog natječaja te stoga niti opravdanosti za propisivanje takvog uvjeta. Također, nikakvi drugi uvjeti nisu propisani, nego je ostavljeno lokalnoj samoupravi odrediti uvjete natječajem.

„Prije svega ističemo specifični pravni oblik obrta kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba. S obzirom na gospodarsko stanje u RH obrtnici su izuzetno brojni te predstavljaju izuzetno bitan faktor tržišta, ali u isto vrijeme su i najosjetljiviji gospodarski subjekti. Vrijedi i spomenuti kako veliki broj fizičkih osoba obavlja obrt kao sporednu djelatnost, dakle djelatnost obrta im predstavlja sporedno primanje te bi ih se ovom odredbom neopravdano izostavilo, ali bi i negativno djelovalo na cjelokupno gospodarstvo s obzirom na to da bi se na ovaj način poticalo ljude da zatvaraju obrte ili da ih niti ne otvaraju“, poručuju iz HOK-a.

Navode kako je ovim prijedlogom propisano da Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama javne pozive raspisuje prema procijenjenim potrebama jedinica lokalne samouprave, uključenjem obrtnika u potencijalne korisnike Programa bi se mogao riješiti i problem deficitarnih zanimanja u određenim regijama RH.

HOK zaključno predlaže da se, s obzirom na sve navedeno, omogući obrtnicima javljanje na predmetne javne pozive.