"Hod za život" i ove godine stiže u Split

"Ove godine, kao i proteklih godina, kroz Hod za život podsjećamo i sebe i druge koliko je važno zaštititi svaki ljudski život. Osobito onaj najnezaštićeniji - život djeteta u majčinoj utrobi. Djetetu je kroz prvih 9 mjeseci života na poseban način potrebna majčina ljubav i zaštita, a majka treba zaštitu i pomoć oca svoga djeteta i svih nas, cijelog društva. Nema nerođenog djeteta koje nikome nije važno! Svako dijete željeno je od nekoga. Nadamo se da će Hod za život pronijeti sve ove važne poruke kroz cijelu Hrvatsku", na današnjoj konferenciji za medije u Splitu istaknuo je Bruno Zebić, član organizacijskog tima Hoda za život, Split.

Sara Popović, koordinatorica Hoda za život u Splitu, istaknula je geslo ovogodišnjeg Hoda za život:

"Ne zaustavljaj otkucaje moga srca! Samo daj mi ljubav…"

"Svaka osoba ima pravo na točnu informaciju, na informirani izbor. Da bismo bili slobodni, moramo imati točne informacije: znanost potvrđuje da život počinje začećem. Već 18. dan od začeća djetetu kuca srce – kada mnoge majke još ni ne znaju da su trudne, ispod majčinog srca kuca jedno malo srce djeteta. Od 8. tjedna svi organi djeteta su formirani, s 10 tjedana dijete ima jedinstveni otisak prsta, s 12 tjedana starosti dijete se smiješi. Tužna je činjenica da prilikom pobačaja dijete osjeća bol!

Ukoliko još uvijek ima onih koji negiraju ili ne znaju da znanost potvrđuje da ljudski život započinje začećem, onda svakako razumski ne mogu negirati ili ne reagirati na zvuk otkucaja djetetovog srca kada bi ga imali priliku čuti", izjavila je Popović.

"U ozračju radosti i veselja naša djeca, mladi, obitelji, djedovi i bake hodat će kako bi poslali jasnu poruku da nam je svaki život važan! Ovaj snažan pokret – Hod za život, obitelj i Hrvatsku, pokazuje kako iz godine u godinu, osim rastućeg broja ljudi koji dolaze na Hod, raste i broj gradova u kojima se organizira, što nas iznimno raduje. To je ustvari i očekivano, jer to je ona Hrvatska prema kojoj mi želimo ići. Želimo da nam Hrvatska bude zemlja u kojoj se poštuje svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Želimo da ove činjenice, ova stvarnost bude poznata svakoj ženi i svakom muškarcu u Hrvatskoj. Pobačaj zaustavlja otkucaje srca. Ne želimo da se u Hrvatskoj ijednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca!", istaknula je na današnjoj konferenciji za medije Brankica Boljat, članica organizacijskog tima Hoda za život, Split.

Boris Prpić, koordinator Hoda za život, obitelj i Hrvatsku u Sisku, istaknuo je zajedničko zalaganje za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. "Pravo na život temeljno je ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava! Svi mi hodamo potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci, okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život započinje začećem. Mi koji živimo u demokraciji imamo obavezu boriti se za poštivanje prava na život svakog čovjeka. Dužnost nam je biti glas onih koji se ne čuju / koji glasa nemaju", naglasio je Prpić.

"Želimo poslati jasan zahtjev za zakonskom zaštitom života!"

"Jer što će nam sva prava, ako nije omogućeno temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kako nerođenog djeteta, tako i rođenog, mladog, starog, pa sve do naših djedova i baka. Mi i ovim putem očekujemo od političara, ohrabrujemo sve one koji nas predstavljaju na lokalnoj i nacionalnoj razini, da štite temeljno ljudsko pravo - pravo na život. Jer svaki život je vrijedan! Svaki život oplemenjuje!", izjavila je Terezija Tržić, članica organizacijskog Hoda za život, Sisak.

Vlatka Vukelić, članica organizacijskog tima Hoda za život u Sisku, naglasila je da nema nerođenog djeteta koje nikome nije važno. "Svako je dijete željeno od nekoga! Hoda se za sve one žene koje trebaju našu podršku, ljubav i pomoć! Nikada, baš nikada ne pomažemo majci, tako da joj pomognemo da prekine život svoga djeteta. Uvijek pomažemo ženi kada joj pomognemo da zaštiti život svoga sina ili kćeri".

SPLIT – lipnja 2023.g., okupljanje počinje u 18:00h, na Trgu gaje Bulata (HNK)

– lipnja 2023.g., okupljanje počinje u 18:00h, na Trgu gaje Bulata (HNK) SISAK – lipnja 2023.g., okupljanje počinje u 10:30h, Sisački robni centar (SRCE)

Hod za život, obitelj i Hrvatsku po gradovima, 2023. godine:

Slavonski Brod i Imotski – svibnja 2023.

Osijek i Zadar – svibnja 2023.

Vinkovci i Zagreb – svibnja 2023.

Varaždin, Knin – lipnja 2023.

Metković – lipnja 2023.

Sisak, Rijeka i Split – lipnja 2023.