Hoći li Livaja igrati u nedjelju?

Ne bi bilo u redu niti prikladno Poljud uoči Istre 1961 nazvati bolnicom na kraju grada, ali ima Hajdukova liječnička služba ovih dana pune ruke posla. Zapravo, dani su kriva vremenska odrednica, ispravnije je govoriti o tjednima, pišu SN.

Zdravstveni problemi pojedinaca, naime, datiraju još tamo od prvog reprezentativnog okupljanja. Tada su se u klub ozlijeđeni vratili Adrion Pajaziti i Abdoulie Sanyang, a njima su se u međuvremenu pridružili Marko Livaja, Fran Karačić i Bruno Durdov. Problema s vratom imao je i Michele Šego, ali nije to bilo ništa ozbiljnije doli propuštanja jedne utakmice. No, sada je već Drosina pred vratima pa valja napraviti osvježenje izvješća ozlijeđenih u Hajdukovoj svlačionici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dakle, glasovi s Poljuda za početak donose dobre vijesti što se tiče koljena Adriona Pajazitija. On vuče nezgodan problem s koljenom još od prvog reprezentativnog okupljanja pod kojim je i odigrao neke utakmice. Toliko ga je to smetalo da je ovog puta odlučio otkazati reprezentaciju s ciljem potpunog oporavka. I, kažu s Poljuda, da je u tome uspio. Priključio se albanski veznjak treninzima i sasvim će normalno konkurirati za utakmicu u Puli. To je zapravo i najbolja moguća vijest za Gonzala Garciju jer je na početku sezone zdravi Pajaziti pokazao koliko dobar nogomet može igrati. Njegovo se stanje sada opisuje na način da će “biti u redu, odnosno već jest”, a tome u prilog govori i činjenica da je počeo trenirati punim intenzitetom.

Ozlijeđeni igrači Hajduka

Isto se ne može reći za Abdouliea Sanyanga kojega boli kvadriceps. On također nije išao za Gambiju, a s momčadi je trenirao od prvog treninga nakon stanke. Unatoč tome, nije za očekivati da će biti spreman za ogled protiv Istre. Bio je na treninzima, ali nije to razina spremnosti kojom bi mogao odgovoriti zahtjevima utakmice. Dvojac u liku Pajazitija i Bambe je od ranije bio na “bolovanju”, a njima su se u međuvremenu pridružili Livaja, Karačić i Durdov.

Kapetan je protiv Lokomotive zaradio rupturu zadnje lože, a naravno da je hajdučkom puku ključno njegovo stanje. U to ime s Poljuda stižu informacije kako je počeo trenirati po prilagođenom programu, što obuhvaća laganije treninge i rad u teretani, a o njegovoj participaciji u Puli će se više znati uoči same utakmice. Predviđena pauza iznosila je najmanje tri tjedna, ali su se na Poljudu nadali, i još uvijek se nadaju, da će kapetan po uzoru na onomad Zvonimira Šarliju ozdraviti prije vremena. Ne treba isključiti mogućnost Livajinog nastupa protiv Istre, ali ako se to i dogodi, vjerojatnije je da će ući s klupe.

Hoće li igrati Marko Livaja?

U međuvremenu mu se pojavio nezgodan problem s listom, a tolike mu smetnje to pričinjavaju da nije za očekivati njegov nastup u Puli. Gonzalo Garcia na toj poziciji može koristiti Sigura i Hodaka, a s obzirom na to da je Kanađanin izvan ritma i forme, ne bi iznenadilo da mladi 19-godišnjak upiše i prvi start u bijelom dresu.

Što se pak tiče Karačića, njegov utjecaj na igru Hajduka je podcijenjen. Od samog dolaska postao je standardan i u pravilu bio sjajan. Propuštanje utakmice u Puli bilo bi za Bijele vrlo nezgodno, a Garcia se nada da pauza neće biti preduga.

Nadalje, od ozljede zgloba se oporavio Bruno Durdov koji je otkazao odlazak u U-19 reprezentaciju, a propustio je utakmice protiv Koprivnice i Lokomotive. Dakle, zdravstveni karton Hajduka još uvijek je daleko od čistoga, ali Gonzalo Garcia zasigurno neće odustati od ideje za utakmicu u Puli, a jedini cilj je, unatoč svemu, tri boda. Bit će zanimljivo vidjeti i Urugvajčev odabir za taj susret, ali nije mu ipak ova reprezentativna stanka bila tako crna. Oporavio mu se mozak ekipe, a njega već dugo nismo gledali na terenu zdravog. Oporavio mu se još i Durdov, Livaja bi mogao i zaigrati protiv Istre, dok će na Karačića i Bambu morati još pričekati.