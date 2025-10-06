Hoće li turizam u velikom dijelu Dalmacije doživjeti novi "bum" zbog ovoga? "Budimpešta – Ploče za pet i pol sati"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti povodom završetka izgradnje dionice autoceste A5, od Belog Manastira do mađarske granice, čime je Hrvatska ispunila sve obveze na koridoru VC koji povezuje Budimpeštu i Ploče.

Plenković je istaknuo kako je sada moguće od Budimpešte do Osijeka stići za samo dva sata vožnje, te da je riječ o velikom iskoraku u povezivanju Hrvatske i Mađarske. „Ovaj projekt ima izniman značaj za gospodarstvo Osijeka, Slavonije i cijelog istoka Hrvatske“, poručio je, zahvalivši svima koji su sudjelovali u realizaciji.

Podsjetio je da su u mandatu njegove Vlade izgrađene tri ključne faze: most na Svilaju, dionica Osijek–Beli Manastir i sada završni odvojak do granice. Preostali dio koridora nalazi se u Bosni i Hercegovini, a po njegovu dovršetku očekuje se još veći gospodarski zamah.

Govoreći o Projektu Slavonija, Baranja i Srijem, premijer je naglasio da je to bio zaokret nacionalne politike prema pet slavonskih županija i da će odluka o četverotračnoj autocesti imati dugoročne pozitivne učinke.

„Koridor Vc je žila kucavica razvoja ovog dijela Europe“, istaknuo je Plenković, zahvalivši mađarskom ministru graditeljstva i prometa Lazaru na podršci suradnji dviju zemalja i brizi o nacionalnim manjinama.

U europskom kontekstu, podsjetio je da je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji donijelo znatan napredak – od 61 posto prosjeka razvijenosti EU 2016. do današnjih 78 posto – što, kako je zaključio, svjedoči o konkretnim rezultatima i postignućima.

Petar Škorić: “Budimpešta i Ploče sada su udaljene samo pet i pol sati vožnje!”

Nakon svečanog otvaranja posljednje dionice autoceste A5 od Belog Manastira do mađarske granice, čime je Hrvatska u potpunosti završila svoj dio europskog koridora Vc, oglasio se i Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije.

“Povijesni projekt koji povezuje srednju Europu s Jadranom”

Škorić je na društvenim mrežama istaknuo važnost ovog povijesnog trenutka, poručivši da je dovršetkom dionice Beli Manastir – granica s Mađarskom Hrvatska zaokružila svoj dio jedne od najvažnijih prometnih arterija jugoistočne Europe.

“Budimpešta – Ploče za pet i pol sati! Danas je svečano otvorena dionica autoceste Beli Manastir – granica s Mađarskom, čime je Hrvatska u potpunosti završila svoj dio europskog koridora Vc – prometne žile kucavice koja spaja srednju Europu s Jadranom”, napisao je Škorić.

Naglasio je da ovaj projekt donosi brojne gospodarske, turističke i prometne koristi ne samo Slavoniji i Baranji, nego i cijeloj Dalmaciji. “Koridor Vc približava hrvatski jug središnjoj i istočnoj Europi”, dodao je.

Tri ključna koraka do konačnog cilja

Škorić je podsjetio na tri ključne faze realizacije projekta: most Svilaj, otvoren 2021., dionicu Beli Manastir – Osijek, puštenu u promet 2022., te sada dovršenu dionicu do mađarske granice, koja je otvorena ove godine.

“Koridor Vc je put razvoja, suradnje i europske povezanosti. Njime se otvaraju nove mogućnosti za turizam, trgovinu, poljoprivredu, industriju i logistiku, ali i jača prometna integracija Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine”, poručio je Škorić.

“Ovaj pravac oživjet će gospodarstvo i turizam juga Hrvatske”

Škorić je naglasio da s velikim optimizmom gleda prema dovršetku preostalih dionica kroz Bosnu i Hercegovinu, čime će ovaj važni europski prometni pravac u potpunosti povezati Budimpeštu i Jadransko more.

“Time će koridor dodatno oživjeti gospodarstvo i turizam juga Hrvatske, posebno Dalmacije, koja će biti još povezanija s tržištima središnje Eur