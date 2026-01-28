Hoće li se usklađivanje računati na povećane mirovine? Evo što kaže HZMO

Umirovljenici od 1. siječnja 2026. čekaju rast mirovina. Mirovine svima rastu siječanjskim usklađivanjem za oko dva posto, ali isplata će biti u travnju sa zaostacima. Osim toga, rastu prijevremene starosne mirovine ukidanjem penalizacije za one sa 70 i više godina. Za oko deset posto rastu i invalidske mirovine, a HZMO ima rok do kraja ožujka da provede korekciju i isplatu.

Umirovljenike zanima hoće li se usklađivanje primijeniti na stare iznose ili na uvećane mirovine. Isplata uvećanih mirovina planirana je i prije roka.

"Hoće li se uskladiti stare ili nove mirovine?"

"U općoj invalidskoj mirovini sam. Znam da od 1. siječnja 2026. ide povećanje svih invalidskih mirovina za 10 posto. Kako je tada redovno usklađivanje mirovina, zanima me hoće li mirovine usklađivati s tih 10 posto povećanja ili bez, jer to bi značilo da invalidske mirovine nisu uvećane za 10 posto nego manje, pitala je Mirovinu.hr umirovljenica.

Logično bi bilo da se usklađivanje koje vrijedi od 1. siječnja primijeni i na uvećane mirovine od 1. siječnja, bez obzira što nijedno od ova dva povećanja još uvijek nije formalno provedeno. Odgovor su potražili u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Iz HZMO-a su ranije pojasnili na koga se sve odnose zakonske izmjene i rast mirovina, kao i nove mogućnosti rada.

HZMO: Usklađivanje ide na uvećane mirovine

Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje će korisnicima invalidske mirovine, odnosno invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu koju su ostvarili do 1. siječnja 2026. odrediti mirovine počevši od 1. siječnja 2026. primjenom novih mirovinskih faktora. Isto tako, korisnicima prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika kojima je mirovina određena primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0 a koji su 70 godina života navršili do 1. siječnja 2026., mirovina će biti određena bez umanjenja.

"Nakon što bude donesena Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2026., tako određene invalidske, odnosno invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu ili prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika uskladit će se prema aktualnoj vrijednosti mirovine počevši od 1. siječnja 2026. primjenom nove aktualne vrijednosti mirovine", odgovorili su iz HZMO-a, potvrdivši da će se usklađivanje računati na uvećane mirovine.