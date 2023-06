HOĆE LI SE DOGODITI 'NEMOGUĆE'? Grmoja iz Splita komentirao odluku Možemo! i žestoko opleo po Benčić: "Daje identične izjave kao Plenković, oni surađuju"

Čelnici stranke Možemo! izvijestili su u utorak kako je Vijeće stranke jednoglasno donijelo odluku o samostalnom izlasku na Parlamentarne izbore 2024. godine jer je istraživanje pokazalo da nema veće sinergije u koaliciji. Osim toga, iz Možemo! su najavili postizbornu koaliciju od centra na lijevo sa SDP-om kao glavnim partnerom.

Suradnja Možemo! i HDZ-a?

Cijeli političku situaciju u Republici Hrvatskoj danas je iz Splita komentirao Nikola Grmoja, potpredsjednik Mosta i saborski zastupnik ove stranke u Hrvatskom saboru. Rekao je da je cijela politička javnost upoznata s aferom "Zambija". Osim toga, tvrdi da HDZ i Možemo! jako dobro surađuju.

"Proteklih mjeseci svjedoci smo jako dobre suradnje između političke platforme Možemo! i HDZ-a, a sve je vezano uz aferu "Zambija". Moguće da je ovo uvod u jednu koaliciju "Zambija". SDP i Možemo! do sada su zajedno surađivali, predstavljali su se u zajedničkim inicijativama. To mi se činilo kao gotova stvar i ne znam što je utjecalo na promjene koje su se dogodile u političkoj platformi Možemo!. No, sada više HDZ neće moći plašiti birače s tom strašnom ljevicom koja im prijeti. Ne bih ulazio u neke druge špekulacije, a očito je da sada postoji jako dobra suradnja na relaciji Možemo! - HDZ", jasno je iz Splita rekao Nikola Grmoja.

Grmoja tvrdi da Benčić daje identiče izjave kao Plenković

Osvrnuo se i na izjavu Sandre Benčić, Grmoja smatra da platformi Možemo! nije glavni cilj srušiti HDZ.

"Zanimljivo je da Sandra Benčić (op. a zastupnica političke platforme Možemo! u Hrvatskom saboru) danas šalje zanimljivu poruku. Kaže ona: 'nikad s Mostom'. Identične su joj izjave kao i kod premijer Andreja Plenković. Znači, nije im primarni cilj maknuti HDZ. Ne znam više koji bi primarni cilj bio oporbe? U ovom trenutku mogu se samo zahvaliti Sandri Benčić na komplimentu", rekao je potpredsjednik Mosta.

U nastavku se osvrnuo na moguće partnere Mosta na predstojećim Parlamentarnim izborima u Hrvatskoj.

"Mi smo planirali sami izaći na izbore! Spominjala se neka mogućnost šire tehničke Vlade RH kako bi se promijenio izborni zakon, kako bi se smijenila glavna državna odvjetnica, uz to, kako bi se promijenio ravnatelj HRT-a... Očito to za Možemo! nikad nije bila opcija", ustvrdio je Grmoja te je u istom dahu nastavio:

"Trenutno pregovaramo s vrijednosno sličnim opcijama i imat ćemo svog kandidata za premijera. Taj kandidat će biti jači i od blijedog Peđe Grbina i kompromitiranog Andrija Plenkovića. Možemo! nema koga ni ponuditi, uostalom, prosuli su se u Zagrebu i pokazali su se kao ideološki isključiva politička opcija. Ne vjerujem u njihov dobar rezultat, a HDZ ih je sada prevario nakon izlaska ovih anketa gdje su 'postavljeni' u egal sa SDP-om. Stvari zapravo ne stoje tako", odlučno je govorio Nikola Grmoja.

"Znakovita je to poruka"

Na kraju je kazao da je upravo poruka Sandre Benčić iz možemo jako znakovita.

"Možemo! nema upravljačkog kapaciteta. To se pokazalo na primjeru Zagreba. To je svima jasno. Kažem, Sandra Benčić je rekla da joj nije isključivi cilj maknuti HDZ. Znakovita je to poruka", zaključio je.