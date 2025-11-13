Hoće li ovo biti kraj Trumpa? E-mailovi ga povezuju s Epsteinom

Seksualni predator Jeffrey Epstein, i nakon smrti podiže prašinu. U aferu je ponovno uvučen Donald Trump, nakon što su demokrati u Zastupničkom domu Kongresa objavili Epsteinove e-mailove u kojima stoji da je Donald Trump znao za djevojke koje su seksualno iskorištavane - te da je s jednom od žrtava proveo nekoliko sati, piše HRT.

Više od dvadeset tisuća mailova osuđenog seksualnog predatora Jeffreya Epsteina ponovno je otvorilo Pandorinu kutiju i potaknulo pitanja o njegovim odnosima s aktualnim američkim predsjednikom. Epstein je u dopisivanju s novinarom Michaelom Wolffom, autorom knjiga o Trumpu, te s Ghislaine Maxwell – bivšom partnericom koja služi kaznu zbog trgovine maloljetnicama radi seksualnog iskorištavanja – za Trumpa rekao da je "na granici ludila" i tvrdio da "zna koliko je prljav".

Iz mailova koje je Epstein slao Maxwell, a koje objavljuju američki mediji, izdvojen je i dio u kojem Epstein poručuje: "Želim da shvatiš da taj pas koji nije lajao je Trump. Žrtva je provela sate u mojoj kući s njim. Nijednom nije spomenut".

Bijela kuća: Predsjednik nije učinio ništa loše

Bijela kuća optužila je demokrate da su liberalnim medijima selektivno dostavili mailove kako bi stvorili "lažni narativ" kojim žele ocrniti predsjednika. Naveli su i da se spominje žrtva Virginia Giuffre, koja je počinila samoubojstvo.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je: "E-mailovi ne dokazuju apsolutno ništa, osim činjenice da predsjednik Trump nije učinio ništa loše. Ono što je predsjednik oduvijek govorio jest da je iz Palm Beacha, kao i Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein bio je član Mar-a-Laga dok ga predsjednik nije izbacio jer je bio pedofil i čudak".

Trump negira povezanost sa zločinima

Trump i Epstein bili su dugogodišnji prijatelji, no prijateljstvo je, prema riječima predsjednika, završilo dvije godine prije Epsteinova uhićenja. Trump poriče bilo kakvu umiješanost u Epsteinove seksualne zločine, zbog kojih je i britanski princ Andrew ostao bez kraljevskih naslova.

Sada je američki predsjednik ponovno optužio demokrate za “lažnu priču”, unatoč tome što je peticiju za objavu kompletnih spisa potpisala i republikanska zastupnica – i to unatoč pokušajima Bijele kuće da to spriječi. Prikupljeno je dovoljno potpisa – 218 – pa će Zastupnički dom idući tjedan glasati da Ministarstvo pravosuđa objavi sve Epsteinove spise.

Objava bi mogla dodatno razotkriti slojevite i uznemirujuće veze između milijardera koji je počinio samoubojstvo u zatvoru, politike i nekih od najmoćnijih ljudi svijeta.