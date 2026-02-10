Hoće li ove godine početi suđenja za grozomorne i bizarne zločine u Splitu? Riješeni slučajevi raskomadanog tijela na Zenti, zapaljenog muškarca u Rupotinama...

Nezgoda u prometu koštala je bivšeg splitskog gradonačelnika dvotjednog boravka iza rešetaka na Bilicama, i to baš u blagdansko vrijeme koncem prošle godine: no, Željko Kerum, jer o njemu je riječ, prihvatio je presudu i sankciju Prekršajnog suda u Splitu ‘like a champ’, rekli bi kolege s BBC-a, povukao je žalbu (ionako je praktički odslužio kaznu) pa je odluka postala pravomoćna.

Dobro, riječ je o lakšoj nezgodi i činjenici da Kerum već godinama marljivo skuplja negativne bodove zbog manje ili više ozbiljnih prekršaja u prometu što ga je, eto, dovelo do situacije u kojoj mu je oduzeta vozačka dozvola, a posljedično je završio u zatvoru...

Bivši gradonačelnici pred sudovima

Zanimljivo, prošla godina nije bila baš blagonaklona za bivše splitske poteštate, točnije barem za još jednog. Samo dva mjeseca ranije na devet mjeseci zatvora osuđen je Ivo Baldasar, nekadašnji SDP-ov prvi čovjek grada. Baldasar je zapravo dobio još devet mjeseci zatvora, ali tih devet mjeseci je izrečeno uvjetno na tri godine pa se to praktički i ne računa. Malo je ozbiljniji problem imao Baldasar od Keruma, presuda je donesena na Županijskom sudu u Splitu po dvije točke optužnice. Ne djeluju fino te zlouporabe položaja i ovlasti, makar iz perspektive raznih kaznenih djela koja su sustigla razne i brojne bivše ministre (pa i nekadašnjeg premijera), oglašavanje krivim Baldasara zbog omogućavanja vlasniku splitskog hotela povoljnih parkirališnih mjesta na gradskim površinama za korisnike hotela (ukupno je gradski proračun oštećen, prema optužnici, za nekih 250 tisuća kuna), zvuči kao čista kamilica. Ali kazneno djelo je kazneno djelo, iako presuda još nije postala pravomoćna…

Nota bene, u istom postupku (pored nekolicine ajmo reći sporednih aktera) našao se još jedan bivši splitski gradonačelnik (!), Miroslav Buličić, koji je pak oslobođen optužbe za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno da bi preko šefa gradske komunale ‘sredio’ da mu Cestar asfaltira i uredi prilaz garaži o trošku proračuna…

Smrt na cesti i neizvjesno suđenje

Još uvijek se čeka pravomoćnost optužnice (koja je podignuta koncem listopada) protiv 33-godišnjeg vozača Tesle koji je, kako je utvrđeno tijekom istrage, krajem svibnja prošle godine Ulicom slobode vozio brzinom od gotovo 140 km/h, izgubio kontrolu nad automobilom koji je potom završio izvan kolnika, usmrtivši na mjestu 67-godišnju pješakinju.

Vozač je proveo mjesec dana u zatvoru na samom početku istrage, dok nisu ispitani svi svjedoci, a sada se čeka odluka pravosudnih tijela na prijedlog njegova odvjetnika da se kao nezakoniti izuzmu praktički svi dokazi – njegov iskaz nakon uhićenja, kompletno vještačenje vezano za automobil i dinamiku nesreće...

Bilice i problemi iza rešetaka

Pitanje je hoće li ove godine uopće započeti suđenje u tom slučaju jer predmeti u kojima nema pritvorenika nemaju prioritet za rješavanje. Boravak iza rešetaka u penalnom objektu na prilazu Splitu svakako nije razlog za neko pretjerano veselje jer već gotovo dvije godine uprava, djelatnici, a pogotovo ‘štićenici’ na Bilicama imaju grdnih problema sa – stjenicama! Neugodne insekte koji se hrane krvlju (makar, prema dostupnoj literaturi, ne prenose zarazne bolesti) toliko je teško istrijebiti iz zaražene lokacije, da je sredinom prošle godine Bilice posjetio i resorni ministar, Damir Habijan. Jer je noć prije u zatvoru došlo do požara, vatra je izbila tako što su zatvorenici zapalili madrac, izrevoltirani problemom sa stjenicama. Navodno, makar se nakon gašenja vatre (u kojoj je ozbiljno ozlijeđeno više zatvorenika te jedan policajac) postavilo pitanje uvjeta u zatvoru, ali i kako je upaljač umjesto za cigarete iskorišten za podmetanje požara.

Zločini koji čekaju sudski epilog

Zato bi dva druga nevjerojatna, grozomorna slučaja mogla krenuti sa sudskim postupkom do kraja 2026. godine jer su glavni akteri lišeni slobode. Prvi, bizarni i na ovim prostorima nedoživljeni slučaj zapravo je započeo prije 15-ak godina… U listopadu 2012. godine na ‘đigi’, kamenom lukobranu Zente, pronađeni su posmrtni ostaci starijeg muškarca! Pronađeni su, točnije, dijelovi ljudskog tijela, prvo noga u plastičnoj vrećici, a kasnije i torzo i glava… Sumnjalo se i na mafijašku likvidaciju, a godinama se praktički ništa nije znalo o identitetu osobe, osim pretpostavke medicinara kako je riječ o muškarcu starijem od 65 godina.

Sve do rujna prošle godine, kada je policija zakucala na vrata stana u kvartu Lučac-Manuš – tu je trebao stanovati zaštićeni najmoprimac, osoba koja je trebala imati 103 godine, što je ponukalo pravu vlasnicu stana da angažira policiju u provjeri tko zapravo stanuje u njenom stanu i je li zaštićeni najmoprimac uopće još živ. Vrata im je otvorio njegov 57-godišnji sin, koji je u međuvremenu promijenio prezime, a bilo je i drugih sumnjivih okolnosti koje su natjerale policajce na ozbiljnije pristupanje cijelom slučaju. Što je na koncu rezultiralo uhićenjem muškarca zbog sumnje da je upravo on likvidirao oca (da, DNK analiza je potvrdila blisko srodstvo), iskomadao ga u kadi i pokušao se riješiti dijelova tijela, a sve kako bi nastavio živjeti u stanu u kojem nije imao pravo, ali i nastavio primati očevu mirovinu!

Tek nešto manje šokantan je drugi slučaj rješavanje tijela žrtve: ostatke zapaljenog tijela u napuštenoj, polusrušenoj građevini iznad Rupotine, pronašli su izletnici koncem travnja prošle godine! Nije trebalo puno splitskoj policiji da utvrde identitet žrtve, a tek nekoliko dana je prošlo dok nisu uhitili Igora Dokića, njegovog nećaka te Marka Gilića zvanog Brzi. Prema policijskoj prijavi, Gilić je u dogovoru s Dokićem prerezao vrat žrtvi, Lovri Vukušiću u stanu na Pujankama, ‘iz osobito niskih pobuda’ – navodno je svemu kumovala ljubomora zbog Vukušićeve veze s bivšom Gilićevom suprugom… Ubijenog su potom prebacili iznad Rupotine i zapalili ga kako bi prikrili tragove.

Policija ih je uhitila kada su prebacivali drogu iz stana na Pujankama, nakon pronalaska posmrtnih ostataka žrtve, što je pak bilo dovoljno za uhićenje te nalog za temeljitu pretragu stana, a koji dan kasnije kaznena prijava je proširena onom za likvidaciju 45-godišnjaka. U tom slučaju još se čeka podizanje optužnice, tako da je pitanje hoće li do kraja 2026. godine započeti suđenje.

Svi ovi slučajevi snažno upozoravaju koliko su pravosuđe, sigurnost i odgovornost trajni društveni izazovi danas.