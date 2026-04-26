Hoće li gorivo pojeftiniti? Ako Vlada donese ovu mjeru, evo što nas čeka na pumpama

U ponedjeljak će se u Saboru raspravljati o izmjenama Zakona o PDV-u kojim bi se omogućilo da Vlada u izvanrednim okolnostima smanji PDV na gorivo s 25 posto na minimalno 15 posto. Tako bi se tijekom dva tjedna zaustavilo divljanje cijena na pumpama, ali dugoročno problem se ne bi riješio. Evo što o ovoj mjeri kažu prijevoznici te ekonomski i energetski analitičari.

Gotovo dva mjeseca od početka rata u Iranu i naftne krize prijevoznici trpe gubitke.

Meštrović: Prijevoznici pod dvostrukim udarom, plivajući PDV neće pomoći

- Što se tiče prijevoznika njima je to dvostruki udar jer pored cijena koje vidimo na pumpama, oni su prije još imali neke rabate koje im sad više dobavljači ne daju. Također oni prijevoznici koji imaju vlastite rezervoare imaju dodatne troškove, odnosno oni sami još toče ono sve što su imali prije što su ulagali, sad im je dodatni trošak, rekao je Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika.

Uvede li se takozvani plivajući PDV za gorivo, to, kaže, neće pomoći poduzećima, javlja HRT.

- Ako se nama umanji ulazni PDV, što je sada namjera, to će pomoći isključivo građanima ali poduzećima to ne znači ništa. Nama bi trebalo jedan kompletno drugačiji način financiranja. Direktna pomoć baš ugroženim sektorima i veće ulaganje u javni prijevoz dugoročno, ne sad samo za vrijeme krize tako da građani što manje koriste osobni prijevoz i da imaju alternativu čime bi u načelu svi uštedjeli i građani i država, a prijevoznici koji to moraju raditi bi imali dodatni posao i to bi za nas bilo pravo rješenje, objasnio je Meštrović.

Novotny: Naftni šok moguć tek iznad 150 dolara, rješenje u tržišnu i tranziciji

- Na ovoj razini cijena sigurno ne, to bi morala biti cijena iznad 150 dolara za jedan barel, 170, pa tek onda možemo govoriti o nekom snažnijem naftnom šoku, rekao je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Podsjeća da je najavljena mjera političko, a ne ekonomsko rješenje.

- Rješenje je da se tržište prilagodi. Prije svega da manje trošimo, na niskoj razini cijena goriva više trošimo, to je signal trošite više, a ne trošite manje, drugo da se ubrza energetska tranzicija kao što se to radi u zapadno europskim zemljama naročito u Njemačkoj, da se što je moguće veći broj vozila koristi obnovljive izvore energije. Vlada ne može beskonačno održavati nisku cijenu energije, energija se mora štedjeti i mora se proizvoditi lokalno i potrošit lokalno, dodao je Novotny za HRT.

Ako jednom dođe do primjene, moći će se zaustaviti divljanje cijena, ali Ministarstvo financija trebat će pozorno pratiti njihovo formiranje.

Štern: Plivajući PDV teško pratiti, stvara nejasnoće u poslovanju

- To je jedna dosta teška računica, a stvara i prostor, neće reći za malverzacije i manipulacije, ali sve ove stvari koje su 'plivajuće' je vrlo teško pratiti. Trgovcima isto samima je jako teško određivati kad su kupili zalihe, po kojoj cijeni te zalihe idu, kad nastane mjesto plaćanja PDV-a, trošarine itd, kaže Davor Štern, energetski stručnjak.

Inače, mjera takozvanog plivajućeg PDV-a vrijedila bi samo dva tjedna, kako bi se ublažio nagli energetski šok.