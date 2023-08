HNS UOČI SUTRAŠNJE UTAKMICE: "Možda će se htjeti obraniti navijačka čast, ali policija je na dodatnoj razini spremna"

Nakon nemilih događaja u Ateni, pitanje sigurnosti podignuto je najveću razinu uoči još jednog hrvatskog-grčkog nogometnog sraza. Sutra na Poljudu sastaju s Hajduk i PAOK u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige.

UEFA je zabranila dolazak gostujućih navijača, no isto tako je bio zabranjen dolazak Dinamovih navijača na utakmici s AEK-om u Ateni, pa znamo što se dogodilo.

Što kažu sigurnosni stručnjaci uoči sutrašnje utakmice u Splitu? Gost Dnevnika Nove TV bio je Jurica Jurjević, voditelj HNS-ova odjela za prevenciju, sigurnost i integritet

Što se očekuje i koja je uloga HNS-a?

„Ova utakmica je samo jedna od četiriju koje nas očekuju u sljedećih deset dana. Nažalost, zbog nemilih događaja u Ateni oči hrvatske i grčke pa čak i europske javnosti bit će usmjerene na ove četiri utakmice. Prve dvije se igraju u Hrvatskoj, u kontaktima smo i s Dinamom i Hajdukom. Prva se utakmica igra u Splitu, a prihvat predstavnika grčkog kluba prošao je u redu. Nema nikakvih naznaka da bi se sutra moglo dogoditi nešto slično kao u Ateni“, kazao je Jurjević.

Grci su trebali dostaviti informacija MUP-u. Jeste li dobili te informacije?

„To su informacije s kojima raspolaže isključivo policija. Mi kao Savez imamo koordinacijsku ulogu. Otpočetka smo u kontaktu s hrvatskim klubovima i UEFA-om, a što je u konačnici rezultiralo zabranom dolaska gostujućih navijača. Vidjeli smo kako je to završilo u Ateni, čekamo daljnji rasplet situacije.“

Što ako se sutra u Splitu pojave grčki navijači, iako je UEFA zabranila dolazak?

„Ono što ja mogu reći jest to da se sigurno neće ponoviti grčki scenarij. Hrvatska policija ima dovoljno iskustva, nažalost i s navijačkom populacijom. Ovim utakmicama se i inače pristupa vrlo ozbiljno i sveobuhvatno, a u ovom slučaju će to biti na jednoj dodatnoj razini, tako da isključujem mogućnost nereda. Možda će biti pojedinačnih upada, kako bi se, pod navodnicima rečeno, obranila navijačka čast, ali to sigurno neće biti takvih razmjera.“

Što će biti kada Dinamo i Hajduk budu gostovali u Ateni?

„Mi smo u kontaktu cijele vrijeme. Dinamo je u prethodnom slučaju poduzeo sve što se od njega očekivalo, dostavio je sve podatke i hrvatska policija je reagirala. Sada je situacija nešto drukčija, sigurno neće nikome biti ugodno, pa čak i Dinamovim igračima i cijeloj delegaciji u Grčkoj. Hrvatska policija i tu se stavila na raspolaganje našim klubovima. Komunikacija ide jako dobro, napravit će se kvalitetna priprema kako bi se sve prošlo u najboljem redu.“

Jesu li osobe koje su sada uhićene poznate od ranije policiji?

„Ja zasad takve informacije nemam, hoće li ih i kada grčka policija dostaviti, to ćemo vidjeti. Te osobe su u jednom posve drugom statusu, njih se ne može nazvati navijačima. U konačnici, oni su otišli tamo na svoju ruku. Čeka ih kazneni, odnosno pravosudni proces i vidjet ćemo kako će to završiti.“

Postoji li doista dovoljno političke volje da se uvede reda u navijačku supkulturu?

„U Europi je to dosta raznoliko, kako po pitanju problema tako i po postupanju prema tim problemima. Hrvatska je imala taj slučaj Desinac, nakon toga su napravljeni određeni pomaci. Suradnja klubova, Saveza i policije ide u zadovoljavajućem smjeru, ali očito ima još dosta prostora za napredak. Tu će biti poseban naglasak na rad klubova sa svojim navijačima.“

Kakve sankcije prijete hrvatskim klubovima ako se ponove slične stvari?

„UEFA je već donijela jednu odluku, odgođena je utakmica u Ateni i prva će se igrati u Zagrebu. Sigurno će i Dinamo i Hajduk proći probno razdoblje i biti pod posebnim povećalom, jednako kao i HNS. Ovo nam nikako ne ide u prilog, pozivam sve navijače da im na prvom mjestu bude samo nogomet.“

Hoće li hrvatskim državljanima koji se vrate iz Grčke biti doživotno zabranjen ulazak na hrvatske stadione?

„Ne mogu dati odgovor na to pitanje, zakonski okvir je takav kakav jest, to je vrlo komplicirano pitanje, a u konačnici to što se dogodilo, dogodilo se na teritoriju druge države. Taj odgovor bi trebali dati pravni stručnjaci koji imaju puno više znanja o tome.“