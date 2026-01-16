HNK Split i Glazbena mladež Split otvaraju novi koncertni ciklus „Foyer fortissimo“

Hrvatsko narodno kazalište Split, u suradnji s Glazbenom mladeži Split, u ponedjeljak 19. siječnja u 20 sati otvara novi koncertni ciklus pod nazivom „Foyer fortissimo“. Projekt je nastavak pedesetogodišnje suradnje dviju institucija, a zamišljen je kao trajna platforma za afirmaciju mladih, perspektivnih glazbenika koji će nastupati uz bok već afirmiranim izvođačima.

Spoj tradicije i suvremenosti u intimnom ambijentu

Ciklus „Foyer fortissimo“ naslanja se na tradiciju Ciklusa mladih glazbenika „mo. Vinko Lesić“, koji se u Splitu održava već 14 godina. Novost ovog formata jest smještaj koncerata u foyer kazališta, prostoru koji svojom arhitekturom oživljava tradiciju salonskog muziciranja i omogućuje neposredan kontakt između izvođača i publike.

Dodatni iskorak u komunikaciji s publikom donosi uvođenje moderatorice. Muzikologinja Sara Vrdoljak program će pratiti kratkim narativnim uvodima o djelima i kontekstu njihova nastanka, čime će sadržaj koncerata učiniti dostupnijim široj publici.

Program otvorenja: Laureati uz vrhunsku klavirsku suradnju

Na svečanom otvorenju nastupit će troje istaknutih laureata uz umjetničku suradnju pijanistice Zarije Alajbeg Galuf, dugogodišnje članice Trija Osor i iskusne pedagoginje s bogatom međunarodnom karijerom.

Večer će otvoriti violončelist Luka Galuf, pobjednik 10. Ciklusa „Vinko Lesić“ i prvi violončelist Zagrebačkih solista, koji će uz Zariju Alajbeg Galuf izvesti Sonatu za violončelo i klavir u C-duru Sergeja Prokofjeva.

Gitarist Silvio Bilić, pobjednik 12. Ciklusa „Vinko Lesić“ i jedan od 17 najboljih mladih gitarista Europe u sklopu programa Eurostrings, predstavit će se djelima Castelnuovo-Tedesca te domaćeg autora Šimuna-Čarlija Botice. Njegova „Suita elemenata“ nosi i posebnu nagradu za doprinos programu.

Sopranistica Marija Salečić, sudionica 13. Ciklusa „Vinko Lesić“ i nova članica Zbora Hrvatske radiotelevizije, izvest će arije Vincenza Bellinija i Giacoma Puccinija, kao i nezaobilaznu ariju „Floramye“ splitskog skladatelja Ive Tijardovića.

Pedeset godina suradnje i pogled prema budućnosti

Ciklus „Foyer fortissimo“ kruna je polustoljetnog partnerstva Hrvatskog narodnog kazališta Split i Glazbene mladeži Split, čija je zajednička produkcija kroz desetljeća oblikovala brojne generacije glazbenika. Novi ciklus zamišljen je kao trajno mjesto susreta mladosti i iskustva, reprezentativnosti kazališta i intimnosti komornog muziciranja.

Usmjeren na razvoj nove koncertne tradicije, „Foyer fortissimo“ afirmira foyer kazališta kao prostor kontinuiranog dijaloga s publikom, povezujući glazbenu baštinu i suvremeni izričaj u samom srcu splitskog teatra.