HNK se oglasio o uklanjanju murala Zdravke Krstulović: "Osuđujemo vandalski čin"

HNK se oglasio nakon što je Torcida uklonila mural splitske glumice Zdravke Krstulović.

"Hrvatsko narodno kazalište Split osuđuje vandalski čin kojim je oštećen mural posvećen Zdravki Krstulović, jednoj od najvažnijih umjetnica u povijesti splitskog i hrvatskog kazališta. Takvi postupci predstavljaju neprihvatljiv napad na kulturne vrijednosti, javni prostor i sjećanje na osobe koje su svojim radom trajno zadužile ovaj grad.

Oni koji su to učinili trebali bi se ubuduće prije takvih postupaka posavjetovati. Iako mural datira iz 2019. godine i evidentno je da je bio u lošem stanju, takav se čin nije smio dogoditi.

Kultura i umjetnost ne mogu i ne smiju biti meta nasilja, nebrige ili nepoštovanja. Očuvanje javnih umjetničkih djela zajednička je odgovornost svih, osobito kada je riječ o nasljeđu koje pripada cijeloj zajednici.

Hrvatsko narodno kazalište Split očekuje da se ovakvi činovi jasno osude te da se poduzmu svi potrebni koraci kako bi se zaštitila kulturna baština i dostojanstvo umjetnika koji su obilježili identitet Splita.

Zajedno s Gradom Splitom i udrugom Domine, HNK Split usuglasit će se o novoj lokaciji za mural", napisali su.