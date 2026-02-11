Close Menu

HNK Hajduk: "Reagiramo samo na one dezinformacije i lažne vijesti..."

Oglasili su se na medijske natpise

Nogometni klub Hajduk oglasio se povodom medijskih napisa koji su se pojavili u javnom prostoru, demantirajući medijske natpis.

Iz kluba poručuju kako su iznesene tvrdnje u potpunosti neistinite te ističu da se radi o dezinformacijama koje ne odgovaraju činjeničnom stanju.

U priopćenju dodatno navode kako HNK Hajduk reagira isključivo u situacijama kada procijeni da su objavljene informacije netočne te da izravno nanose štetu klubu.

