HNK Hajduk: "Reagiramo samo na one dezinformacije i lažne vijesti..."

Nogometni klub Hajduk oglasio se povodom medijskih napisa koji su se pojavili u javnom prostoru, demantirajući medijske natpis.

Iz kluba poručuju kako su iznesene tvrdnje u potpunosti neistinite te ističu da se radi o dezinformacijama koje ne odgovaraju činjeničnom stanju.

U priopćenju dodatno navode kako HNK Hajduk reagira isključivo u situacijama kada procijeni da su objavljene informacije netočne te da izravno nanose štetu klubu.

#HajdukAuthentic Navodi novinara Roberta Šole (SN) u potpunosti su neistiniti, kao i preneseni navodi Slobodne Dalmacije. *HNK Hajduk po potrebi reagira samo na one dezinformacije i lažne vijesti za koje procijeni da je potrebno reagirati i koje nanose direktnu štetu klubu. pic.twitter.com/4l5U9jq1Rw — HNK Hajduk Split (@hajduk) February 11, 2026