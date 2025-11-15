HNK Hajduk odao počast žrtvama Vukovara, Škabrnje i Domovinskog rata

HNK Hajduk i ove se godine s posebnim pijetetom prisjetio žrtava Vukovara, Škabrnje te svih stradalih u Domovinskom ratu. Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji se obilježava 18. studenoga, Hajdukove delegacije položile su vijence na mjestima najvećih stradanja.

U Vukovaru su, u ime Kluba, vijence položili predstavnici brojnih društava prijatelja Hajduka: Vukovar, Sinj, Garčin, Orahovica, Županja, Feričanci, Osijek, Zagreb, Požega, Đakovo i Kiseljak. Službeni Hajduk predstavljali su veteran Frane Bućan i klupski kroničar Jurica Gizdić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Počast žrtvama Škabrnje odao je klupski veteran Zoran Slavica, koji je položio vijenac i zapalio svijeće kod spomen-obilježja masovne grobnice, odajući tako priznanje svim poginulima u jednom od najtežih dana hrvatske povijesti.

Hajduk ovim tradicionalnim činom još jednom potvrđuje svoju trajnu povezanost s povijesnim stradanjima hrvatskog naroda te izražava zahvalnost i poštovanje prema svima koji su dali život za slobodu Hrvatske.