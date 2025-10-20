HND o prijetnjama Jurici Pavičiću: "Vrijeme je da Vlada reagira"

HND je javno osudio prijetnje upućene piscu i novinaru Jurici Pavičiću, nakon što se na pragu njegove kuće pojavila prijeteća poruka.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije osuđuje prijetnje upućene Jurici Pavičiću, višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti. Prijetnja je, a što osobito zabrinjava, ispisana na pročelju zgrade u Splitu u kojoj Pavičić živi i nastavlja se na sve učestalije napade na novinare s ciljem njihova ušutkivanja.

Nedavno su na isti način, grafitima na zidu zgrade u kojoj živi, prijetili još jednom novinaru i piscu, Miljenku Jergoviću. Umjesto jasne osude ovakvog vandalizma, hrvatska Vlada tada se u svom priopćenju cinično fokusirala na Jergovićev Facebook status u kojem je premijera i ministra unutarnjih poslova pozvao na odgovornost zbog ovakvih napada.

HND od Vlade, a posebice od resornog Ministarstva kulture i medija, traži da oštro i odlučno reagiraju na prijetnje upućene novinarima i novinarkama, koji su, kao i kulturni radnici, u posljednje vrijeme na udaru skupina što promoviraju jednoumlje i obračun sa svakim tko bi se usudio slobodno izraziti drugačije mišljenje. Sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena je Ustavom kao temeljno ljudsko pravo koje bi država trebala štititi kao najveću vrijednost demokratskog društva. Umjesto toga, prešutno odobravanje ovakvih kriminalnih radnji samo još više podjaruje atmosferu straha i zaoštrava sukobe u društvu.

Podsjećaju da je napad na novinara, kao osobu koja obavlja posao u javnom interesu, kazneno djelo za koje je zaprijećena zatvorska kazna do pet godina.