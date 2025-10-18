HND-a se oglasio na intervju koji je dao Dalibor Matanić za Gloriu

Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva (HND) oglasilo se povodom intervjua s redateljem Daliborom Matanićem objavljenog u časopisu Gloria, istaknuvši da taj slučaj otvara ozbiljna etička pitanja s obzirom na optužbe za seksualno uznemiravanje koje su protiv njega podignute.

U priopćenju se navodi kako su mnoge javne reakcije s pravom upozorile da je objavljeni intervju umanjio težinu optužbi, a podsjeća se i da se glavna urednica Glorije naknadno ispričala zbog objave spornog sadržaja.

„Vijeće časti podsjeća na etičku obavezu svih medija, pa tako i ovog časopisa, da ozbiljno i kritički pristupaju izvještavanju o temama poput seksualnog uznemiravanja i nasilja. To znači izbjegavanje svakog oblika banaliziranja optužbi – bilo svjesnog ili nesvjesnog“, stoji u priopćenju.

Vijeće se pritom poziva na članak 15. Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji zahtijeva posebnu pažnju, obazrivost i odgovornost u izvještavanju o osobnim tragedijama i slučajevima nasilja.

Također se podsjeća na preporuke Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sadržane u Medijskom kodeksu za senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu iz 2019. godine. Smjernice naglašavaju važnost prepoznavanja nasilja prema ženama kao rodno uvjetovanog problema, izbjegavanje izraza koji umanjuju ozbiljnost nasilja te zabranu impliciranja krivnje žrtve.

„Novinari i urednici trebali bi, kada izvještavaju o ovakvim temama, konzultirati stručnjake i organizacije koje rade sa žrtvama te imati na umu posljedice koje njihovi tekstovi mogu imati na javnost i same žrtve“, poručuju iz Vijeća.

Dodaju kako društveno odgovorno novinarstvo mora izbjeći relativizaciju optužbi, nagađanja o motivima počinitelja te stvaranje atmosfere suosjećanja prema potencijalnim ili dokazanim počiniteljima.

U zaključku, Vijeće časti HND-a poziva redakcije da u sličnim situacijama posvete dodatnu pažnju provjeri sadržaja i poštivanju novinarskih etičkih standarda, kako bi novinarstvo ostalo vjerodostojno, odgovorno i usmjereno na zaštitu dostojanstva svih uključenih osoba.