"Hitno nam je potrebno resetiranje": Dragnić upozorava da vezano uz Poljud postoji puno širi problem

Na društvenim mrežama o aktualnim raspravama oko sudbine Poljuda oglasila se i Daša Dragnić, bivša profesorica Ekonomskog fakulteta u Splitu i dugogodišnja društveno angažirana akterica u lokalnoj zajednici.

U objavi se osvrnula na sve intenzivniju javnu raspravu o Poljudu, ističući da je riječ o temi koja nadilazi samo pitanje jednog objekta.

“U trenutku kada je pitanje Poljudske ljepotice uzburkalo javnost – stručnu i strukovnu, političku, sportsku, medijsku i građansku, možda je vrijeme da se zamislimo i pronađemo odgovore na neka šira i dublja pitanja – tko smo, kakvi i kuda idemo?”, navela je Dragnić.

“Ne znamo čuvati prostor”

U svom osvrtu posebno je naglasila problem odnosa prema prostoru, kako prirodnom tako i kulturnom.

“Jer sudeći po dosadašnjim pokazateljima mi ne volimo, ne poštujemo, ne znamo čuvati prostor – ni prirodni, ni povijesni, ni kulturni, ni svaki drugi društveni ili javni prostor, a često ni privatni”, poručila je.

Dodala je da se prostor često devastira nepromišljenom gradnjom, bez jasnih planova i kriterija.

“I ne samo da ga gutamo nesmiljenom i nepromišljenom gradnjom, bez kvalitetnih planova svih razina, bez kriterija estetike i održivosti, već ni održavanje postojećeg ne znamo, ne želimo, ne smatramo dovoljno važnim”, istaknula je.

Poziv na “resetiranje” društva

Dragnić smatra da problem nije samo u pojedinačnim odlukama, već u širem sustavu vrijednosti.

“I bez obzira je li u pitanju samo trka za trenutnim profitom i atraktivnim političkim ‘postignućima’, ili neki ‘bug’ koji je zahvatio naš odnos prema prostoru, životu i vrijednostima, vjerujem da nam je hitno potrebno temeljito resetiranje kako bi se spasilo što se još spasiti da”, navela je.

Na kraju je dodala da će u komentarima podijeliti dodatna promišljanja i objave o Poljudu iz različitih perspektiva.