HIT HITOVA Klub iz Dalmacije nasmijao je sve, uvjerljivo su zadnji, a objava je 'srušila internet': "Jesmo mi kršćanski odgojeni..."

Ako bi netko tražio definiciju teške sezone, dovoljno je pogledati NK Kamen ove jeseni. U 3. NL jug imaju jako loše rezultate ove sezone. Rezultat: posljednje mjesto, samo dva boda iz 12 utakmica, dva remija, deset poraza i gol-razlika od koje zaboli glava: –24.

Unatoč tome, Podbablje i dalje ne gubi duh. Klub je na Facebooku objavio jedan od najiskrenijih i najsimpatičnijih vapaja sezone: "Jesmo mi kršćanski odgojeni... krštenje, pričest, krizma i lančić koji nikad nećeš nositi za poklon – ali brate došla je voda do grla i hvatamo se za bilo kakvu pomoć. #mojklub"

Kad klub sam sebe ovako pošteno (i duhovito) prokomentira, jasno je da je atmosfera oko Kamena sve samo ne depresivna. I dok rezultati ove jeseni baš i nisu za pamćenje, ovakav smisao za humor jest. Ako ništa drugo, Kamen je dokaz da i na dnu tablice ima mjesta za smijeh — a kad se jednom preokrene, imat će i najbolju priču za ispričati.