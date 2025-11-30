Hiljson Mandela rasplesao Advent na Kampusu: Treća večer otvorenja donijela vrhunsku atmosferu

Advent na Kampusu nastavlja oduševljavati!

Treći dan otvorenja protekao je u ritmovima Hiljsona Mandele, koji je sinoć održao energičan koncert pred potpuno ispunjenim platoom. Od prvog beata pa sve do posljednje pjesme, publika je uživala u odličnoj atmosferi, potvrđujući da ovogodišnji program privlači sve veći broj posjetitelja iz dana u dan.

Hiljson Mandela, jedan od najpopularnijih domaćih trap izvođača, okupio je studente i brojne posjetitelje koji su u glas pjevali njegove hitove. Treća adventska večer tako je opravdala očekivanja — Kampus je ponovno bio krcat, a zabava na vrhuncu.

Filmska potjera i bogat adventski tjedan pred nama

Večeras posjetitelje očekuje posebno iskustvo — “Filmska potjera s Moranom Zibar”, projekt u suorganizaciji s Mediteranskim filmskim festivalom, koji spaja zabavu, film i znanje u jedinstven kviz-format.

Advent na Kampusu nastavlja i svoj humanitarni karakter. U sklopu donatorskog programa “Nota ljubavi”, već sutra slijedi još jedan nastavak bogatog glazbenog sadržaja, dok će ponedjeljak biti rezerviran za koncert duhovne glazbe.

Albina, Stjepan Lach i drugi – glazbeni uvod u bogati program idućeg tjedna

U utorak posjetitelje očekuje poseban glazbeni doživljaj uz nastupe Albine, Stjepana Lacha i drugih izvođača koji će dodatno obogatiti adventsko ozračje na Kampusu. Program se nastavlja svakim danom, a ovogodišnji Advent već sada potvrđuje status jednog od najposjećenijih i najatraktivnijih događanja u gradu.