HGSS u akciji, traje dramatična akcija spašavanja na brdu iznad Splita

Drama je na Perunu, brdu između Splita i Žrnovnice. Brdo je omiljeno brojnim izletnicima koji se rado uspinju na Sv. Juru s kojeg puca prekrsan pogled na Split, no uspon nosi i svoje opasnosti.

Čitatelji Slobodne Dalmacije s lica mjesta javljaju da je upravo u tijeku spašavanje osobe, a na licu mjesta je veći broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja.

Kako se doznaje, pronašli su osobu i spuštaju se dolje, prema Podstrani. Riječ je o usponu s ove, ‘morske‘ strane Peruna, kada se ide put Starog sela...