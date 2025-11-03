HGSS U AKCIJI Baka pronađena sretno nakon višednevne potrage

Jedna je baka pronađena nakon čak četiri dana u Strmcu Pribićkom kod Žumberačkog gorja. Potraga HGSS-a započela u četvrtak, a sretno okončana u nedjelju u ranim popodnevnim satima. No dok su tragali za nestalom bakom, zaprimili su dojavu o unesrećenoj planinarki koja je ozlijedila gležanj kod Sopotskog slapa, javljaju 24sata.

U petak, 31. listopada, HGSS je zaprimio dojavu o unesrećenoj osobi na području Sopotskog slapa.

Na mjesto nesreće stižu 3 člana stanice Samobor i jedan član stanice Koprivnica koji su bili u potražnoj akciji u Strmcu Pribićkom. Njima su se pridružilo još 8 članova stanice Samobor koji su zbrinuli lom gležnja te unesrećenu predali Hitne medicinske pomoći na daljinu medicinsku obradu.

Nakon završetka akcije, članovi su se vratili u Pribić gdje su nastavili potragu za nestalom osobom koja je trajala od četvrtka.

U višednevnoj potrazi sudjelovalo je 16 članova sa terenskim vozilima i bespilotnom letjelicom. U akciji su nam se pridružili kolege i K9 timovi iz stanica Koprivnica, Bjelovar, Novska, Orahovica, Zlatar Bistrica, te policijski službenici PP Jastrebarsko koji su zajedno s nama pretraživali teren.

Potraga je sretno okončana u nedjelju u ranim popodnevnim satima, a nestala osoba je zbrinuta, predana timu Hitne medicinske pomoći te upućena na daljnju medicinsku obradu. Svim sudionicima potrage zahvaljujemo na nesebičnoj pomoći, a Općini Pribić i DVD Pribić zahvaljujemo na logističkoj podršci - izvijestili su iz HGSS-a.