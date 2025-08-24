HGSS spašavao osobu nakon uboda insekta, izgubila je svijest

HRVATSKA gorska služba spašavanja (HGSS) izvijestila je da je jučer na području Medvednice pomagala unesrećenoj osobi koja je izgubila svijest nakon uboda insekta.

Prema priopćenju HGSS-a, Stanica Zlatar Bistrica primila je poziv u pomoć u 18:04 sati, a unesrećena osoba nalazila se na području Horvatovih stuba. Na teren je izašlo sedam spašavatelja koji su, u suradnji s timom hitne medicinske službe, zbrinuli osobu i transportirali je s teško pristupačnog terena, prenosi Index.

Nakon uspješne akcije, unesrećena osoba predana je timu helikopterske hitne službe.

HGSS je zahvalio svim službama na dobroj koordinaciji i suradnji.