HGK u Splitu posjetilo izaslanstvo IX. Regionalnog samita poduzetnika Srednje i Jugoistočne Europe

U sklopu IX. Regionalnog samita poduzetnika Srednje i Jugoistočne Europe ''300 najboljih'', koji je u Splitu održan od 26. do 28. ožujka 2026., upriličen je u HGK - Županijskoj komori Split susret s organizatorima i izaslanstvom samita.

Cilj je Regionalnog samita poduzetnika promovirati kulturu i značaj poduzetništva te održivog gospodarstva, skrenuti pažnju i odati priznanje uspješnim poduzetnicima i menadžerima, proaktivnim lokalnim i regionalnim zajednicama, odgovornim kompanijama i investitorima te inspirirati i druge da se okušaju u poduzetničkim izazovima.

Izaslanstvo samita je primio predsjednik ŽK Split Joze Tomaš sa suradnicima te su ih upoznali s ulogom i aktivnostima Hrvatske gospodarske komore i posebno Županijske komore Split.

''Iznimno nam je drago što smo imali mogućnost primiti vas i upoznati s radom Hrvatske gospodarske komore, najveće poslovne mreže Hrvatske, koja svojim članicama osigurava cijeli niz usluga upravo s ciljem osnaživanja kapaciteta naših poduzetnika i poduzetništva općenito te dugoročnog podizanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva'', rekao je Tomaš.

Posebno se osvrnuo na aktivnosti i mogućnosti koje pruža Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora, koji je HGK - Županijska komora Split pokrenula i osnovala prije četvrt stoljeća i trenutno mu predsjedava, a koji okuplja 40-ak gospodarskih komora iz devet zemalja jadransko-jonske regije.

U ime organizatora samita zahvalio se predsjednik Upravnog odbora Međunarodnog ekonomskog foruma PERSPEKTIVE Vinko Ćuro, koji je istaknuo dosadašnju uspješnu suradnju sa Županijskom komorom Split, čijem se nastavku nada i ubuduće.

HGK – Županijska komora Split dobitnik je plakete za ostvareno partnerstvo i doprinos realizaciji IX. Regionalnog samita u Splitu, a prije dvije godine dobila je nagradu i priznanje ''Stvaratelji za stoljeća'' za doprinos razvoju poduzetništva na području Srednje i Jugoistočne Europe za 2023. godinu.

Glavna tema ovogodišnjeg samita bila je ''Značaj poduzetništva za ekonomski i društveni razvoj'', a uz dodjelu nagrada i priznanja ''Stvaratelji za stoljeća'', ''Regionalni ESG lider'' i ''Izvrsnost za budućnost'', u sklopu samita su realizirana brojna poslovna događanja, okrugli stolovi i konferencije.