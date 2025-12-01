HEP JAVLJA: Utorak bez struje brojne adrese u Splitu, Klisu, Podstrani, omiškom, sinjskom i trogirskom području

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Klis

Ulica: Područje;Megdana,Gornja i Donja Ozrna,Pleštine,Varoš,Grlo,Odže,Meštroviči,Mihovilović od 9 do 14 sati

Split

Ulica: Gundulićeva 7 od 8.30 do 14 sati

Spinčićeva, Zajčeva od 8.30 do 14 sati

Sukoišanska 29 od 8.30 do 14 sati

Tijardovićeva 8 od 8.30 do 14 sati

Podstrana

Ulica: Križine 14-48 i 7-27 od 8.30 do 14 sati

Sumpetar

Ulica: put sv. Roka (sjeverno od groblja) od kućnog broja 43 - 58 ul. Ante Starčevića (istočno od groblja) od 8.30 do 14 sati

Sinj

Ulica: - Sinj (Lumbinov most) od 13.30 do 15 sati

Trogirsko područje

Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati