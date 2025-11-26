HEP JAVLJA: Dio Splita i obale u četvrtak bez struje

Danas, 27. studenog 2025. godine, planirani su prekidi opskrbe električnom energijom u dijelu srednje Dalmacije. Donosimo lokacije.

Split

Ulica: Grge Novaka 24-44,97-125,22-26A od 9 do 13 sati

Kaštel Sućurac

Ulica: Cesta dr. Franje Tuđmana 182-254,89-111, Kneza Trpimira 1-43A, Ambulanta K. Sućurca, Put Ratca od 9 do 11 sati

Dio općine Podbablje

Ulica: Vujević, Erceg, Milas i Tolić od 8.30 do 9.30

Ploče

Ulica: Vukovarska 27 od 8.15 do 13 sati

Gradac

Ulica: Šetalište dr.Nike Andrijaševića od 8.30 do 10 sati