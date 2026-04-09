HEP JAVLJA: Dijelovi Kaštela, Solina i trogirsko područje u petak će biti bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.
Kaštel Stari
Ulica: Obala KraljaTomislava 25 od 10.30 do 11.30
Obala Kralja Tomislava 1 od 8.30 do 9.30
Kaštel Sućurac
Ulica: Ulica Put Dragočeva,Put Bunarića,Braski dolac od 8 do 13 sati
Solin
Ulica: Kaštelanska 31A,31B,31C od 8.30 do 12.30
Kliški put 15,15A,15C od 8.30 do 12.30
Čiovo
Ulica: dio ulice Bilin Dolac, dio ulice Cocina Draga od 8.30 do 13 sati
Slatine
Ulica: Guje, Osoje, Trogirska, dio ulice Bana Jelačića od 8 do 17 sati
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0