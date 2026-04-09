HEP JAVLJA: Dijelovi Kaštela, Solina i trogirsko područje u petak će biti bez struje

Nemojte da vas iznenadi

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.

Kaštel Stari

Ulica: Obala KraljaTomislava 25 od 10.30 do 11.30

Obala Kralja Tomislava 1 od 8.30 do 9.30

Kaštel Sućurac

Ulica: Ulica Put Dragočeva,Put Bunarića,Braski dolac od 8 do 13 sati

Solin

Ulica: Kaštelanska 31A,31B,31C od 8.30 do 12.30

Kliški put 15,15A,15C od 8.30 do 12.30

Čiovo

Ulica: dio ulice Bilin Dolac, dio ulice Cocina Draga od 8.30 do 13 sati

Slatine

Ulica: Guje, Osoje, Trogirska, dio ulice Bana Jelačića od 8 do 17 sati

