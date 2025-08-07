Helikoptere koji su letjeli s Thompsonovog koncerta prema bolnici ometali laserima: "Spašavamo živote, a mogu nas srušiti"

Mirnu splitsku noć zasad nepoznat netko odlučio je ozbiljno zagorčati posadi policijskog helikoptera. Laserima je ometao slijetanje na putu do bolnice u trenutku kad su se piloti vraćali s intervencije na Thompsonovu koncertu.

"Imali smo na koncertu u Sinju dva medicinska leta, znači spašavanje života i na oba leta su nas iznad Splita gađali laserima! Osobe nisu locirane, koordinate znamo, možda budu, možda ne. Ali kažem, nije naglasak na hvatanju ljudi i kažnjavanju, nego da ljudi shvate da to nije dobro! Naglasak je na prevenciji jer s tom radnjom mogu u konačnici srušiti zrakoplov", ispričao je pilot Alen Sambolec, pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko za zrakoplovnu jedinicu, piše Dnevnik.hr.

Takvo svijetljenje prema pilotskoj kabini ugrožava sve.

"To nije uopće bezazleno jer ugrožavaju sigurnost leta zrakoplova i ugrožavaju ozbiljno zdravlje pilota! Ako laser prođe kroz naočale do oka pilota, može ga trajno onesposobiti za letenje, za cijelu karijeru", upozorio je Sambolec.

Ometanja su najčešća u blizini aerodroma kad su zrakoplovi u niskom letu. U Agenciji za civilno zrakoplovstvo kažu da nemaju prijavljen nijedan događaj koji se tiče Hitne helikopterske službe. Ali incidenata ima – zračni promet prošle je godine 24 puta bio ugrožen zloporabom laserskih zraka. Ove godine prijavljeno je 17 takvih slučajeva.

Teško se ulazi u trag počiniteljima

"Imao sam nekoliko primjera, nisu bili ozbiljni, maknuli smo glavu od smjera dolaska lasera, ugasili svjetla na helikopteru i prošli kroz to, međutim, moglo je biti i drugačije", komentirao je Sambolec i dodao da je teško ući u trag ometačima, osobito u gusto naseljenim područjima. "Posebno ako dolazi s nekog trga među 100 ljudi, vi ne znate tko je točno, ali mi imamo opremu koja može locirati vrlo precizno."

Uspješno su ulovili nekoliko počinitelja, ali za te sulude igre pojedinaca – nema opravdanja.

"Ugrožavati ljude koji pomažu drugima i spašavaju druge, ne znam kako da to opišem, a da budem kulturan, iskreno", rekao je Josip iz Sinja i dodao da je "svatko tko radi takve stvari zreo slučaj za psihijatriju".

Slično razmišlja i načelnik male bračke općine. I kod njih je nečiji laser umalo ugrozio medicinski let unatoč svim uvjetima za sigurno slijetanje, piše Dnevnik.hr.

"Za zatvor ili za psihijatriju? Nije mi jasno kakav um to može napraviti? Zloća, glupost ili ludost, svejedno – sve do sada napravljeno je dovedeno u pitanje", komentirao je na društvenim mrežama načelnik Općine Pučišća, Marino Kaštelan.

"Ljudi na to gledaju kao na igru, osobito jer laser danas možete kupiti na internetu za 50 ili 100 eura, gađa do visine do 10 tisuća metara", napomenuo je Sambolec.

Jednom kad se im se uđe u trag, prijeti im prekršajna, ali i kazna zatvora – od 6 mjeseci do 5 godina.