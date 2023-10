Helikopter sletio u hrvatski grad! Sve službe na nogama, a kraj priče je - nevjerojatan!

No, mjesta panici nema, doznaje Jutarnji list da se u pozadini odigrava jedna pomalo bizarna priča. Vlasnik ove letjelice je jedan imućni Ukrajinac koji je poželio malo uživati u lovu. Živi li u Italiji ne možemo provjeriti, no ono što znamo je da je iz Italije danas letio u Zagreb, te je taj let imao uredno prijavljen. Tamo je navodno natankao gorivo, a onda se bez ikakve prijave, javljanje i dozvole zaputio prema Karlovcu, tu sletio i s društvom koje ga je čekalo zaputio u lov na divlje svinje. Lov je navodno organiziral jedna agencija koja se bavi lovnim turizmom.

Doznaje Jutarnji list da mu se neće dogoditi ništa strašno, čeka ga "masna" kazna, koja njemu ne bi trebala biti problem, s obzirom da je letjelica kojom je stigao novijeg datuma i vrijedi oko 1,5 milijuna dolara.