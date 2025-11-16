Helena Vuković upotpunila hrvatske medalje u Areni Zagreb!

Trećeg dana IJF World Tour Grand Prix Zagreb 2025 potvrdio je širinu hrvatskog juda. Na tatami zagrebačke Arene izašlo je 12 judoka s hrvatskim grbom na kimonu, a u finalni blok plasirala se Helena Vuković (preko 78 kg), gdje je osvojila treću medalju za Hrvatsku!

Prvu pobjedu dana za hrvatski judo donijela je Petrunjela Pavić (do 78 kg), koja je svladala Jovanu Stjepanović iz Srbije te je tražila plasman u četvrtfinale preko Njemice Hoelterhoff. Međutim, nije uspjela te je Njemica otišla korak dalje, a Dubrovkinja stala na korak do ulaska u krug borbi za medalje.

Na istom koraku zaustavljen je i Mikita Sviryd (preko 100 kg), koji je na ulasku u posljednju minutu borbe protiv Gruzijca Inaneišvilija imao yuko prednosti, ali je u sljedećoj sekundi bačen na ippon i završio svoj zagrebački put za ovu godinu.

Još bliže borbi za medalje došla je Tina Radić (preko 78 kg). Odličnu pobjedu protiv Poljakinje Gonsior željela je nadograditi protiv Francuskinje Cancan u četvrtfinalu, ali je Cancan ipak “otplesala” bolje i otišla u polufinale, gdje ju je čekala Helena Vuković. Pokretljivošću i aktivnim pristupom 25-godišnja Vuković natjerala je Francuskinju na dvije kazne, bila je nekoliko puta blizu bacanja, ali je zatim u “zlatnom bodu” Francuskinja iznenadila Helenu i ipponom otišla u finale te osvojila zlatnu medalju.

Za to vrijeme, Radić je tražila plasman u borbu za broncu protiv Nizozemke Dijkstre. Odličan ulaz u borbu i wazari za hrvatsku judašicu nažalost nisu dugo potrajali jer je Nizozemka iskoristila priliku i harai-goshijem upisala ippon i prolaz u finalni blok.

U poslijepodnevnom programu hrvatska predstavnica bila je Helena Vuković, koja je u borbi za broncu išla na Talijanku Asyu Tavano. Osim želje da osvoji prvu medalju u Zagrebu, Vuković je željela uzvratiti za prošlogodišnji poraz u polufinalu Grand Slama u Tadžikistanu. Agresivan i napadački početak donio je hrvatskoj judašici prednost od dvije kazne kod imena Tavano. Kad je ponestalo snage, uključila se judo inteligencija i Vuković je iskoristila priliku za pobjedničko bacanje u “zlatnom bodu”.

Suze radosnice i veliko slavlje pokazali su koliko Heleni znači prva medalja u Zagrebu: – Na početku sezone pomislila sam da, ako mogu birati jednu medalju, želim da bude u Zagrebu. I još protiv Talijanke s kojom se iznimno dobro poznajem jer radimo zajedno na skoro svakim pripremama. Još pred mojom obitelji i brojnim navijačima… Jednostavno sam presretna.

Veća pokretljivost i agresivnost bili su vidljivi u svakoj borbi: – Rezultat je to intenzivnijih treninga i kvalitetnog rada otkako sam preselila u Solin kod trenera Dragana Crnova. U odličnom okruženju, s Larom Cvjetko i Anom Viktorijom Puljiz, ali i brojnim drugim odličnim judašima, od seniora, preko juniora do kadeta, lakše je biti kvalitetnija. Također, podrška, ali i pozitivan pritisak u odličnoj reprezentaciji uvijek pomaknu granice kad mislim da ne mogu ili da ne ide više.

Do titule psihologinje dijeli ju još diplomski rad koji je u fazi pisanja, a u judaškoj dimenziji Helena gleda prema početku olimpijskih kvalifikacija: – Los Angeles je definitivno veliki cilj. Ovo je dodatni poticaj nakon odlične sezone za kvalitetne pripreme u kojima je cilj podići mišićnu masu te raditi na tehnici. Sad sam među lakšima u kategoriji, ali nemam osjećaj da sam izgubila na snazi, tako da može biti još samo bolje.

Zadovoljan je bio i trener Crnov: – Jako sam sretan za Helenu jer je pred domaćom publikom pokazala koliko je napredovala i koliko ima kvalitete u sebi. Odličan ulazak u pripreme za olimpijske kvalifikacije u kojima vjerujem da će biti još bolja.

Pretežak izazov u prvom nastupu na turniru imao je Marko Kumrić (do 100 kg). Išao je na Japanca Tetta Hamadu protiv kojeg je imao nekoliko dobrih prilika, pogotovo u parteru, međutim Japanac je uspio iskontrolirati situacije i yukom u “zlatnom bodu” otišao sve do finalnog bloka i borbe za broncu.

Poraze u prvom kolu upisali su i Nika Jakuš (protiv Indijke Narang), Lorena Perković (obje do 78 kg, protiv Britanke Ludford), Dominik Družeta (do 90 kg, protiv Francuza Gnamiena), Ivan Rozga (preko 100 kg, protiv Mađara Vege), Lovre Mrković (do 90 kg, protiv Austrijanca Scharfettera) i Ivana Šutalo (preko 78 kg, protiv Nizozemke Dijkstre).

Sva tri dana Grand Prixa Zagreb 2025 Hrvatska je imala predstavnika u finalnom bloku natjecanja te je osvojila tri medalje – srebro Ane Viktorije Puljiz (do 57 kg), broncu Ive Oberan (do 63 kg) i broncu Helene Vuković (preko 78 kg). Još jedna je to godina u kojoj hrvatski judo pokazuje da raste te da će sljedeće izdanje, IJF World Tour Grand Prix Zagreb 2026 (od 13. do 15. studenoga 2026.), biti prava pozornica za skupljanje vrijednih bodova u olimpijskim kvalifikacijama koje počinju sljedeće godine.