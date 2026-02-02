HDZ: "Zabrana Thompsonove pjesme bila je izlika za zabrane svega nacionalnog"

HDZ se danas oglasio društvenim mrežama poručivši da je zabrana jedne pjesme Marka Perkovića Thompsona, kako navode, poslužila kao "izlika" za šire zabrane domoljubnog sadržaja u glavnom gradu.

Sve je objavljeno na službenim kanalima HDZ-a na društvenim mrežama, a u objavi se citira i Ivan Matijević, predsjednik HDZ-a Zagreb, koji izravno proziva zagrebačkog gradonačelnika i čelnike SDP-a.

"Danas je jasno da je #zabrana jedne Thompsonove pjesme bila samo izlika za zabrane svega nacionalnog, svega domoljubnog! Zbog Tomaševića & Hajdaša glavni grad neće dočekati svoje heroje i zahvaliti im se na nezaboravnim trenucima", poručio je Matijević, kako je preneseno u objavi HDZ-a.

U istom istupu, također objavljenom na društvenim mrežama HDZ-a, tvrdi se da se na dočeku "nije ni trebala izvoditi" sporna pjesma te da se, prema HDZ-ovoj interpretaciji, zabrana sada širi na cijeli repertoar koji sportaši i navijači povezuju s pobjedama.

"Ovo je sad zabrana svih pjesama koje rukometaši vole, uz koje pobjeđuju i osvajaju medalje. Svih pjesama uz koje milijuni Hrvata navijaju", stoji u objavi.

"Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, ne klonite duhom..."

HDZ dalje navodi kako je riječ o "zabrani proslave još jedne velike pobjede" te "zabrani okupljanja nacije oko svoje reprezentacije", a političke protivnike dodatno optužuje da su si "uzeli to pravo" na takve poteze.

"Neka vas ne čudi što su si zabranitelji iz Možemo/SDP uzeli to pravo - jer su nedavno marširali pod parolom "Balkanska federacija bez država i nacija". Svima nam je moralo biti jasno što će se dalje događati", poručuju u objavi.

Na kraju poruke, kako je objavljeno na društvenim mrežama HDZ-a, Matijević se obraća građanima Zagreba pozivom na optimizam.

"Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, ne klonite duhom! Opet će naš voljeni grad slaviti svoje pobjede. Preživio je Zagreb i gore, preživjet će i ovu sramotu", zaključuje se u objavi.