HDZ Trogir o preuzimanju osnivačkih prava nad školama: "Ovo je dimna zavjesa i skretanje pozornosti"

Josip Matković, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Trogir, reagirao je na odluku gradonačelnika Ante Bilića da na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća uvrsti točku o namjeri preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama na području grada Trogira.

Iz trogirskog HDZ-a poručuju kako je riječ o važnoj temi za građane, ali i tvrde da se iza tog poteza zapravo krije pokušaj skretanja pozornosti s onoga što, prema njihovu stavu, nije učinjeno kada je riječ o razvoju školstva.

"Odmah na početku želimo jasno poručiti kako smatramo da se ovdje radi o svojevrsnoj dimnoj zavjesi, odnosno pokušaju skretanja pozornosti s onoga što je propušteno učiniti", navode iz HDZ-a Trogir.

Tvrde da je Trogir propustio iskoristiti državne prilike

U priopćenju ističu kako gradonačelnik u svom obrazloženju navodi niz razloga za pokretanje ove inicijative, no iz HDZ-a smatraju da pritom zanemaruje činjenicu da Grad Trogir nije iskoristio mogućnosti financiranja koje su bile dostupne kroz državne mehanizme.

"Ponovno naglašavamo kako je gradonačelnik Ante Bilić propustio iskoristiti priliku vladinog fonda koju su mnoge druge jedinice lokalne samouprave uspješno iskoristile", poručuju. Dodaju i kako Splitsko-dalmatinska županija, predvođena HDZ-om i koalicijskim partnerima, kontinuirano ulaže u školsku infrastrukturu i projekte na području cijele županije. "Svjedoci smo otvaranja novih škola, izgradnje školskih objekata te energetske obnove postojećih škola diljem županije", navodi se u priopćenju.

"Nije se gledalo tko je na vlasti"

Iz trogirskog HDZ-a naglašavaju i kako ulaganja u školstvo, tvrde, nisu bila uvjetovana time tko je na vlasti u pojedinoj lokalnoj sredini. "Pritom se nikada nije gledalo tko je na vlasti u pojedinom gradu ili općini. Postoje brojni primjeri u kojima Županija i Vlada ulažu značajna sredstva i u sredine u kojima HDZ nije na vlasti", ističu.

Zbog toga odbacuju optužbe i političke poruke koje, kako smatraju, prate aktualnu inicijativu o preuzimanju osnivačkih prava nad školama. "Stoga odbacujemo ovakvo jeftino politikantstvo", poručuju iz HDZ-a Trogir.

U priopćenju podsjećaju i na raniji prijedlog Splitsko-dalmatinske županije koji se odnosio na izgradnju osnovne škole i školske sportske dvorane na lokaciji predviđenoj za sportsku dvoranu. Prema njihovim navodima, riječ je o projektu vrijednom oko 15 milijuna eura, pri čemu bi Grad Trogir trebao osigurati 1,5 milijuna eura, dok bi ostatak financirala Splitsko-dalmatinska županija.

"Gradonačelnik danas iskazuje spremnost za izgradnju nove škole u iznosima koji se spominju kao vrlo visoki, iako je ranije odbio prijedlog Splitsko-dalmatinske županije da na lokaciji predviđenoj za izgradnju sportske dvorane, vrijedne oko 15 milijuna eura, Županija izgradi osnovnu školu i školsku sportsku dvoranu", navode.

Pitanje za vijećnike i građane

Na kraju iz HDZ-a Trogir poručuju kako smatraju da u središtu ove teme moraju biti djeca i obrazovanje, a ne političko nadmetanje.

"Zbog svega navedenog smatramo da je ova inicijativa dimna zavjesa te želimo jasno naglasiti: na prvom mjestu moraju biti djeca i obrazovanje, a ne politikantstvo", stoji u priopćenju. Ujedno postavljaju i pitanje gradskim vijećnicima te građanima Trogira. "Zašto Grad Trogir nije prihvatio prijašnji prijedlog Splitsko-dalmatinske županije, prema kojem bi građani dobili novu školu i novu sportsku dvoranu?", poručili su iz trogirskog HDZ-a.