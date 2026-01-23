HDZ Split sutra obilježava 36. obljetnicu utemeljenja, dolazi premijer Plenković

Gradski odbor HDZ-a Split sutra, 24. siječnja 2026. godine, svečano će obilježiti 36. obljetnicu utemeljenja stranke u Gradu Splitu.

Svečana sjednica održat će se u hotelu Radisson Blu (Put Trstenika 19), s početkom u 12 sati.

Kako je priopćeno iz Gradskog odbora HDZ-a Split, obilježavanju obljetnice nazočit će predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade i suradnicima.